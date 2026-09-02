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Brajan Hikerson, dečko pokojne Hejden Penetijer, viđen je bos i sklupčan ispod stola u restoranu, samo nekoliko trenutaka pre nego što je uhapšen u Los Anđelesu 2025. godine. Fotografije koje je preneo TMZ nastale su 2. avgusta 2025. godine u Barney‘s Beanery-ju u Zapadnom Holivudu.

Fotografije prikazuju Brajana kako sedi na podu, ispod stola, bez cipela. Pored njega je stajao zamenik šerifa okruga Los Anđeles.

Kako su izvori otkrili za medij, Hikerson je ušao u restoran i činilo da je pod uticajem nečega, s obzirom na to da se ponašao čudno. Navodno je u jednom trenutku razbio čašu za piće na šanku. Stvari su se, prema izjavama svedoka, pogoršale kada je Hikerson navodno bacio jednu od svojih cipela na drugu osobu koja je jela u restoranu, nakon čega ga je osoblje zamolilo da napusti lokal.

Brajan je zatim počeo da paniči, a zaposleni je pokušao da ga fizički udalji iz restorana. Kada je odbio da ode, osoblje je pozvalo policiju, koja je takođe imala problema s izvođenjem dečka preminule glumice iz restorana. Na kraju su ga policajci izveli i uhapsili.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Tužioci su nakon incidenta odbili da podignu optužnicu protiv njega zbog nedostatka dokaza. Međutim, samo četiri dana kasnije, Hikerson je ponovo uhapšen, ovaj put zbog toga što je navodno bio pod uticajem supstanci. Tada je krenuo na savetovanje i otišao na 10 sastanaka organizacije "Anonimnih narkomana”, nakon čega je njegov slučaj odbačen.

Vlasnik restorana Barney‘s Beanery rekao je da Brajanu nije trajno zabranjen ulaz u restoran i dozvoljeno mu je da se vrati. Međutim, Hikersonu je trajno zabranjen ulazak u najmanje tri bara u Južnoj Karolini zbog incidenata koji su se dogodili nekoliko meseci pre glumičine smrti.

Brajan Hikerson i Hejden Penetijer Foto: Eric Charbonneau / Shutterstock Editorial / Profimedia

Brajan Hikerson bio je s Hejden 16. avgusta, kada je glumica pronađena bez svesti u stanu u Grinvilu u Južnoj Karolini. Osoblje hitne pomoći pokušalo je da reanimira glumicu, ali neuspešno. Prema informacijama koje su objavili američki mediji, hitne službe po dolasku su započele naprednu reanimaciju. Osim masaže srca, korišćene su i druge mere naprednog održavanja života, uključujući lekove, podršku disanju i praćenje srčanog ritma.

Penetijer je proglašena mrtvom u 14.32, otprilike 40 minuta nakon poziva hitnoj službi.

Brajan Hikerson Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

U stanu u kom je glumica preminula pronađen je Narcan, lek koji se obično koristi za brzo ublažavanje predoziranja opioidima. Kasnije je otkriveno da je Brajan iskoristio lek kako bi oživeo glumicu, kao i da ju je bez svesti pronašao njegov brat Zak.

Hikersona je kritikovala i glumičina majka Lesli Vogel, koja je rekla: "Osoba u njenom životu koje već neko vreme pokušavamo da se rešimo bila je s njom u trenutku njene smrti. A to je bio Brajan Hikerson."

Lesli Vogel i Hejden Penetijer Foto: Anthony / Pacific coast news / Profimedia

Pre Brajana, Penetijer je bila u dugogodišnjoj vezi s ukrajinskim penzionisanim bokserom Vladimirom Kličkom. Bili su i vereni, a 2014. su dobili ćerku Kaju Evdokiju. Kličko se nakon tragedije oglasio na društvenim mrežama i oprostio od glumice.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

"Naša porodica prolazi kroz period dubokog šoka i tuge. Vest o tragičnoj smrti Hejden me duboko rastužuje. Napustila je ovaj svet prerano. Hejden je, iako više nije bila moja partnerka, bila važan dio mog života i majka naše ćerke Kaje. Izgradila je neverovatnu karijeru zahvaljujući ogromnom talentu, istovremeno se suočavajući s mračnijim stranama vrlo zahtevne filmske industrije. Ništa neće izbrisati vreme koje smo proveli zajedno niti mesto koje je imala u našim životima”, započeo je on.

Napisao je da će njihovoj ćerki Kaji uvek govoriti o majci s poštovanjem i da će se pobrinuti da se "seća kakva je osoba bila”.

"Izražavam najdublje saučešće Hejdeninim roditeljima, njenim prijateljima i obožavateljima, koji takođe danas tuguju. Mladi i talentovani ljudi poput Hejden ne bi smeli tako brzo da napuste ovaj svet. Molim sve da poštuju osećanja i privatnost naše porodice tokom ovog neverovatno teškog perioda. Za sada je to sve što želim da kažem. Hvala svima koji podržavaju moju porodicu i izražavaju svoje saučešće. Počivaj u miru, Hejden”, poručio je Kličko.

Video: Sahrana Olivere Katarine