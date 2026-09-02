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Norveška kraljevska porodica se oprašta od kralja Haralda V u tišini i dubokoj žalosti, a među članovima porodice koji su učestvovali u povorci je bio i Marijus Borg Hojbi, sin kraljice Mete-Marit. On je privukao mnogo pažnje javnosti, budući da je pre samo nekoliko meseci osuđen na četiri godine zatvorske kazne.

Hojbi (29), sin nove kraljice Norveške iz ranije veze, išao je iza svog očuha i novog kralja Hokona VIII, dok je kovčeg pokojnog monarha iznošen iz salona kraljevske palate prema kapeli.

U povorci su bili i Hokonova deca, princeza Ingrid Aleksandra i princ Svere Magnus, kao i kraljeva sestra princeza Marta Luiza s trima ćerkama.

Kraljica Mete-Marit, koja je držala za ruku kraljicu Sonju, udovicu preminulog Haralda, koračala je neposredno iza kovčega.

Marius Hojbi dobio posebnu dozvolu da prisustvuje

Prisustvo mladića koji je odrastao kao unuk pokojnog kralja Haralda V je bilo iznenađenje za deo javnost,i zbog veoma poznatog sudskog procesa koji je trajao sedam nedelja, kao i činjenice da je u junu osuđen na četiri godine zatvora zbog silovanja i napada.

Marijus Borg Hojbi trenutno služi kaznu kućnog pritvora na porodičnom imanju Skaugum, kraljevskoj rezidenciji u kojoj je Hokon živeo kao prestolonaslednik, nedaleko od Osla, i to uz elektronsku narukvicu.

Marijus Borg Hojbi Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix / Profimedia

Norveška policija je potvrdila televiziji TV 2 da je posinak novog kralja dobio posebnu dozvolu da dođe u kraljevsku palatu i bude uz porodicu.

On je viđen u palati i u petak, nekoliko sati nakon Haraldove smrti, a pokojnog kralja posetio je i u bolnici neposredno pre njegove smrti. Sve to nije oduševilo Norvežane, koji smatraju da je ovo dopuštenje loša poruka za obične građane, pre svega za žrtve silovanja, koje je među optužbama protiv Marijusa Borga Hojbija, a mnogima smeta i što se kraljevska porodica nije jasnije distancirala od njega.

"Kakva je ovo sramota", "Užasna prva odluka Hokona kao kralja", "On je besraman, kao i njegova majka, očuh, brat i sestra", "Zamislite kako su se osetile njegove žrtve kad su ugledale svog napadača kako stoji u prvim redovima takvog događaja", "Kako je moguće da je neko pomislio da je ovo dobra ideja?"... neki su od komentara na Iksu.

Marijus je imao samo četiri godine kad se njegova majka Mete-Marit 2001. udala za tadašnjeg prestolonaslednika Hokona, dok je njegov biološki otac imao finansijske probleme i kriminalnu prošlost. Iako je odrastao uz kraljevsku porodicu, on nikada nije dobio titulu niti zvaničnu ulogu u monarhiji.

Kao dečak i mladić prisustvovao je brojnim događajima s kraljem Haraldom, kraljicom Sonjom i ostalim članovima porodice, a zvanično se iz javnog života povukao 2017. godine, nakon što se suočio s problemima mentalnog zdravlja i zavisnošću.

"Porodica ostaje zajedno u dobru i zlu"

Norveški komentatori u medijima uglavnom nisu smatrali njegovo prisustvo neprikladnim, uprkos presudi koja još nije pravosnažna, budući da je njegov pravni tim uložio žalbu.

Marijus Borg Hojbi Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

– Na osnovu onoga što je novi kralj rekao u svom govoru, porodica ostaje zajedno u dobru i zlu – rekao je za norveški javni servis NRK pisac i istoričar Tor Boman-Larsen. – Uprkos svojim problemima, ona je i dalje uvek inkluzivna, a to je takođe u duhu kralja Haralda.

Slično mišljenje izneo je i pisac i istoričar Trond Noren Isaksen, koji je istakao da Hojbijevo prisustvo nije bilo neočekivano.

– Kralj Harald i kraljica Sonja uvek su se prema Hojbiju odnosili ravnopravno kao prema svojim biološkim unucima – rekao je Isaksen. – Ovo je bio privatni događaj koji je porodica odlučila da podeli s javnošću. Zato je bilo sasvim prirodno da Hojbi bude tamo. Krivični slučaj protiv njega je ozbiljan, ali osuđeni ljudi i oni koji čekaju žalbu takođe imaju porodice.

Iako je povorka formalno bila privatni porodični događaj, ona je uživo emitovana na televiziji širom Norveške.

Kovčeg kralja Haralda izložen u palati

Sanduk s telom kralja Haralda se sada nalazi u kraljevskoj kapeli, gde će građani moći da mu odaju poslednju počast. Pored njega položen je veliki venac koji su poslali novi kralj Hokon i njegova porodica.

Uz cveće je ostavljena poruka:

– Hvala ti... Od Hokona, Mete, Ingrid, Magnusa, Marijusa.

Kraljica Mete-Marit i princeza Marta Luiza su bile vidno potresene dok su u palati čitale poruke i pisma građana, a okupila se tiha masa ljudi koji su želeli da se oproste od monarha.

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