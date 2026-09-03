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Čarli Šin danas slavi 61. rođendan, a iza jedne od najprepoznatljivijih holivudskih zvezda ostale su decenije velikih uloga, ali i privatni život koji je neretko bio dramatičniji od scenarija njegovih filmova i serija. Zvezdu "Dva i po muškarca“, "Voda“ i "Vol strita“ godinama su pratili problemi sa zavisnostima, javni slomovi, sukobi sa zakonom i niz burnih ljubavnih odnosa zbog kojih je redovno završavao na naslovnicama.

Koliko je ljubavni život Čarlija Šina turbulentan govori i činjenica da se godinama u javnosti navodi da je spavao sa čak 47.000 žena.

U galeriji pogledajte fotografije Čarlija Šina:

1/13 Vidi galeriju Čarli Šin Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia, Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia, PRASHANT GUPTA;Prashant Gupta / Everett / Profimedia

Iako se ova, mnogima poprilično nerealna brojka, pominje, ovo su žene u životu Čarlija Šina koje su ostavile najviše traga.

Čarli Šin i Keli Preston bili su par krajem osamdesetih, a 1990. su se i verili.

Veza se završila iste godine nakon poznatog incidenta u njihovom domu, kada je pištolj koji je Šin ostavio u pantalonama slučajno opalio dok ih je Preston pomerala, te ju je pogodio gelerima.

Keli Preston, Džon Travolta Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Preston je kasnije naglašavala da je reč bila o nesreći. Nedugo nakon raskida započela je vezu s Džonom Travoltom.

Šin je Donu upoznao tokom snimanja reklame, a pre venčanja bili su zajedno svega oko šest nedelja. Venčali su se 3. septembra 1995, upravo na njegov 30. rođendan, ali već 19. februara 1996. javno je objavio da želi razvod. Zvanično su razvedeni 19. novembra 1996..

Džindžer Lin Alen je bivša zvezda filmova za odrasle s kojom je bio u dugogodišnjoj, povremenoj vezi devedesetih.

Denis Ričards (oktobar 2001 – 2005./2006) – Upoznali su se još 2000. na snimanju filma "Good Advice", ali romantična veza počela je 2001, a njihov prvi dejt bio je 4. oktobra. Verili su se već 26. decembra iste godine i venčali se 15. juna 2002.

Foto: Profimedia

Dobili su ćerke Semi i Lolu, ali Ričards je u martu 2005, dok je bila trudna s Lolom, podnela zahtev za razvod. Nakratko su pokušali da spasu odnos, ali je 2006. ponovo pokrenula postupak. Razvod je zvanično finalizovan 30. novembra 2006.

Čarli i Bruk Miler upoznali su se 2006. preko zajedničke prijateljice Rebeke Gejhart, verili se 2007, a venčali 30. maja 2008.

U martu 2009. dobili su blizance Boba i Maksa, ali su kao datum razlaza u dokumentima naveli Božić 2009, kada je Šin uhapšen nakon njihovog sukoba u Aspenu.

Zahtev za razvod podneli su u novembru 2010, a pravno su postali razvedeni 2. maja 2011.

2011. godine, kada je Šin doživeo javni slom, dobio otkaz iz serije "Dva i po muškarca" i započeo svoju "winning" fazu.

U tom periodu je živeo s dvema ženama, porno glumicom Bri Olson i modelom Natali Kenli. Nazivao ih je svojim "boginjama", dodatno šokirajući javnost svojim ponašanjem.

Kenli je poslednja napustila zajednički dom, u junu 2011, nekoliko nedelja nakon što je Bri Olson već prekinula odnos sa Šinom.

Bret Rosi, bivša glumica iz filmova za odrasle, s Čarlijem Šinom je počela da se zabavlja u novembru 2013. godine. Njihova veza je vrlo brzo postala ozbiljna, a Šin ju je zaprosio samo nekoliko meseci nakon početka romanse.

Prosidba se dogodila u februaru 2014, tokom njihovog romantičnog putovanja na Havaje. Rosi je prihvatila bračnu ponudu i ubrzo su počeli da planiraju venčanje.

Ceremoniju su nameravali da održe u novembru 2014, gotovo tačno godinu dana nakon što su započeli vezu. Ipak, samo nekoliko nedelja pre planiranog venčanja objavili su da raskidaju veridbu.

Njihova veza se završila u oktobru 2014, nakon manje od godinu dana.

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