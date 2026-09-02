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Džordž i Amal Kluni stigli su u Veneciju pred početak 83. Međunarodnog filmskog festivala, a do čuvenog Lida dovezli su se vodenim taksijem. Iako će holivudski glumac na otvaranju festivala primiti Zlatnog lava za životno delo, prve poglede privukla je njegova supruga.

Amal Kluni još jednom je potvrdila status jedne od najbolje odevenih poznatih dama. Za dolazak u Veneciju izabrala je maslinastozeleni komplet sastavljen od topa, veoma kratkog šortsa i strukiranog sakoa.

Jednobojnu kombinaciju upotpunila je klasičnim crnim salonkama sa visokim potpeticama, sivom torbicom i velikim tamnim naočarima. Dugu smeđu kosu ostavila je raspuštenom i oblikovanom u prepoznatljive talase.

Spoj poslovne elegancije i letnjeg stila

Pogledajte u galeriji fotografije ovog vanvremenskog izdanja:

1/6 Vidi galeriju Amal Kluni u Veneciji u elegantnoj maslinastozelenoj kombinaciji sa kratkim šortsem Foto: NPictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Amal je klasičan ženski komplet prilagodila toplom vremenu tako što je pantalone zamenila kratkim šortsem. Strogi kroj sakoa i visoke potpetice zadržali su eleganciju, dok su dužina šortsa i svilenkasti materijal celom izdanju dali moderan i smeliji izgled.

Kombinaciju potpisuje Tom Ford pod kreativnim vođstvom Hajdera Akermana, a maslinastozelena boja najavljena je kao jedna od značajnijih nijansi predstojeće modne sezone.

Džordž se pojavio u znatno jednostavnijem izdanju, sastavljenom od tamne polo-majice, svetlih pantalona i naočara za sunce.

Džordž Kluni prima Zlatnog lava

Dolazak u Veneciju ove godine ima posebno značenje za slavnog glumca. Džordžu Kluniju će tokom svečanog otvaranja festivala biti uručen Zlatni lav za životno delo, a nagradu će mu predati glumica Lora Dern, sa kojom je igrao u filmu „Džej Keli“.

Prošle godine Kluni je upravo u Veneciji predstavio taj film, u kojem tumači filmsku zvezdu koja dolazi u Italiju da primi priznanje za životno delo. Godinu dana kasnije, sličan trenutak doživeće i u stvarnosti.

Video: Amal Kluni