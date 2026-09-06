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Hrvatski glumac Frano Lasić (70) iza sebe ima buran ljubavni život i čak četiri braka, ali je mirnu luku i potpunu porodičnu harmoniju pronašao pored 30 godina mlađe Beograđanke Milene Lasić, sa kojom ima sina.

Iako su se susretali sa raznim komentarima zbog velike razlike u godinama, njih dvoje danas važe za jedan od najskladnijih parova na javnoj sceni.

Četiri braka i potraga za srodnom dušom

Frano Lasić je poznat kao veliki džentlmen i zavodnik, ali njegov put do prave ljubavi nije bio jednostavan. Njegov prvi brak bio je sa Majom Nikšić, sa kojom je dobio sina Janka. Nakon toga, glumac se 1983. godine oženio Ljiljanom iz Beograda, međutim, ovaj brak je bio izuzetno kratkog daha i trajao je svega tri nedelje.

Frano Lasić i Milena Lasić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Nakon deset godina, ponovo je odlučio da se skrasi i stupio je u brak sa manekenkom Živom Stupink, sa kojom ima dvoje dece. Ipak, čini se da je tek u četvrtom braku sa Milenom pronašao trajnu sreću.

Kako je Frano osvojio fatalnu Milenu?

Glumac je svojevremeno iskreno govorio o tome kako je počela njihova ljubavna priča i koliko mu je bilo stalo do nje.

"Trudio sam se da osvojim Milenu, jer sam uvideo da je jedna kvalitetna, draga i lepa osoba u pitanju. Puno priče, upoznavanja, druženja", ispričao je Frano o ljubavi sa Milenom.

On ističe da se harmonija u braku održava zajedničkim dogovorima oko svih bitnih životnih stvari.

Frano Foto: Printscreen

Odgovor na prozivke zbog razlike od 30 godina

Razlika od tri decenije između supružnika često je bila tema na društvenim mrežama, ali Milena ima jasan i direktan odgovor za sve dežurne kritičare.

"Mogu samo reći da bi mnogi mlađi muškarci sve dali da su u formi kao Frane. Nije sve u fizičkom izgledu. Mi smo se našli na dubljem nivou, onom duhovnom, srećni smo i to mi je jedino bitno. Svima koji na to negativno gledaju samo bih poželela da i oni jednom ostvare takav odnos", poručila je Milena za domaće medije.

Milena Lasić Foto: Printscreen Instagram

Milena je inače veoma aktivna na društvenim mrežama, gde privlači veliku pažnju i pokazuje svoju izvajanu figuru.

Uživanje u očinstvu u poznoj životnoj dobi

Par je u braku dobio sina, što je glumcu donelo novu mladost i radost u sedmoj deceniji života. Frano ne krije koliko uživa u svakom trenutku odrastanja svog najmlađeg naslednika.

Milena sa sinom Foto: Printscreen Instagram

"Godine donose zrelost, strpljenje i pokoju sedu", izjavio je glumac kada je u svojoj 68. godini dobio sina sa Milenom, ističući da upija svaki njegov pogled, osmeh i novu reč.

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