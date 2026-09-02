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Salma Hajek proslavila je 60. rođendan, a i dalje privlači veliku pažnju izgledom i energijom. Holivudsku slavu stekla je još devedesetih ulogama u filmovima poput "Dogme" i "Od sumraka do svitanja", a prošle godine se pojavila i na naslovnici posebnog izdanja časopisa "Sports Illustrated" posvećenog kupaćim kostimima.

Glumica već godinama otvoreno govori o tome kako se brine o sebi, šta jede i na koji način ostaje aktivna. Pritom ističe da ne voli stroge dijete ni iscrpljujuće treninge nego se više oslanja na rutine koje može da uklopi u svakodnevni život.

U galeriji pogledajte fotografije Salme Hajek u bikiniju:

1/9 Vidi galeriju Salma Hajek u bikiniju Foto: Printscreen/Instagram/salmahayek

Ne koristi botoks ni filere

Hajek tvrdi da ne koristi botoks ni filere, te da izbegava invazivne kozmetičke zahvate. Ipak, otkrila je da se koristi modernim tretmanima poput radiofrekvencije i mikrostruja, za koje kaže da joj pomažu da održi kožu čvrstom i ublaži bore.

Među omiljenim sastojcima u nezi kože posebno izdvaja Tepezcohuite, ekstrakt kore drveta koji se u Meksiku tradicionalno koristi kod opekotina. Za njega tvrdi da izuzetno dobro obnavlja kožu.

U galeriji pogledajte fotografije Salme Hajek u kupaćem kostimu:

1/6 Vidi galeriju Salma Hajek u kupaćem kostimu je raj za oči Foto: Printscreen/Instagram/salmahayek

Ne voli naporne treninge

Salma je više puta izjavila da nije osoba koja će rano ustati i odraditi zahtevan trening. "Nemam vremena za vežbanje, radim. Znala sam da imam radne dane od po 20 sati", rekla je svojevremeno za People.

Umesto klasičnih treninga, veliku pažnju posvećuje držanju tela. Ispričala je da u Londonu radi sa ženom koja ju je naučila kako da aktivira mišiće tokom svakodnevnih aktivnosti. "Čak i dok perete zube, mišići mogu da budu aktivni", objasnila je.

Foto: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia

Važan deo njene rutine je i restorativna joga, koja se više bazira na kontroli pokreta, pravilnom držanju i opuštanju nego na napornom vežbanju. "Naučila me kako da toniram mišiće bez grčenja. Opustite ih i usmerite pažnju na delove tela koje želite da aktivirate, ali bez napetosti. Kada ste svesni svog tela, iznenadićete se koliko to može da pomogne", rekla je.

Povremeno koristi i traku za trčanje, ali priznaje da na njoj radije pleše nego što trči. Veliku ulogu u njenoj rutini imaju i masaže.

Foto: Didier Ferey / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Imam maserku, ali živi u Japanu", rekla je ranije. "U London dolazi samo povremeno, ali kad dođe, ona je moje tajno oružje. Masaža podstiče cirkulaciju, pomaže snabdevanju tkiva kiseonikom i održava mišiće zdravim. Mnogo znači i za lice, posebno zbog limfne drenaže."

Ne voli dijete ni stroga pravila

Kada je reč o ishrani, Hayek kaže da ne voli da se ograničava. "Ne volim dijete i nisam dobra u tome", izjavila je.

Foto: Mickael Chavet / Zuma Press / Profimedia

Dan često započinje doručkom koji kombinuje voće, povrće i jogurt. Njen smuti sadrži papaju, borovnice, mango, jagode, semenke nara, celer, crvenu papriku, krastavac i maslac od badema i kokosa. Kaže da kombinacija možda ne zvuči naročito privlačno, ali tvrdi da je vrlo ukusna.

Na njenom jelovniku mogu da se pronađu i namirnice koje mnogima nisu uobičajene. Za Harper's Bazaar je ispričala da se u Meksiku jedu zrikavci, mravlja jaja i crvi, te da ih i sama rado jede. "Ispržite ih. Sve što se isprži ima dobar ukus, ali ovi su stvarno ukusni. Insekti su neverovatni", rekla je.

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1/10 Vidi galeriju Salma Hajek Ren Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia, Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Kada oseti da želi da promeniti prehrambene navike, povremeno se okreće sokovima. Hajek je i suosnivačica brenda Cooler Cleanse, koji nudi programe ishrane bazirane na sokovima.

Objasnila je da pod stresom često poseže za hranom, te da joj takva pauza pomaže da vrati fokus na zdravije navike. "Za mene je to poput meditacije. Natera me da stanem, fokusiram se i razmislim o tome što unosim u telo. To doživljavam kao svojevrsni reset", rekla je.

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