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Mnogo pre nego što su Dženifer Lopez, Šakira i Riki Martin postali svetske zvezde, jedna Kubanka pokazala je da latino ritam može da osvoji planetu. Kada bi se začuli prvi taktovi pesama „Conga“, „Dr. Beat“ ili „Rhythm Is Gonna Get You“, bilo je gotovo nemoguće ostati miran.

Glorija Estefan nije bila samo još jedno veliko ime osamdesetih. Ona je otvorila vrata izvođačima koji će godinama kasnije pokrenuti globalnu latino eksploziju i postala prva velika latino pop zvezda američkog tržišta.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/7 Vidi galeriju Glorija Estefan je kubansko-američka pevačica, tekstopisac, glumica i poslovna žena. Foto: BRIGANI-ART / imago stock&people / Profimedia, MIRAMAX / Album / Profimedia, GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Pevačica je 1. septembra napunila 69 godina, ali o povlačenju i dalje ne razmišlja. Iza nje je više od pola veka karijere, više od 100 miliona prodatih nosača zvuka, bezbroj priznanja i životna priča u kojoj je nekoliko puta morala da počne iz početka.

Pesma „Conga“ i dalje podiže publiku na noge

Koliko njena muzika odoleva vremenu pokazala je 2025. godine na dodeli Američkih muzičkih nagrada u Las Vegasu. Čim su se dvoranom hotela Fontenblo prolomili prvi taktovi „Conge“, publika je ustala i vratila se u vreme kada je Majami saund mašin dominirao plesnim podijumima.

Glorija je izvela miks svojih najvećih hitova, među kojima su bile pesme „Conga“, „Rhythm Is Gonna Get You“ i „Get On Your Feet“. Četiri decenije nakon što su objavljene, te numere i dalje imaju istu moć – teraju ljude da ustanu i zaplešu.

Glorija Estefan Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Bio je to još jedan dokaz da Glorija Estefan nije samo deo muzičke nostalgije, već izvođač čije pesme i dalje žive pred novom publikom.

Sa Kube je pobegla kao trogodišnja devojčica

Rođena je 1. septembra 1957. godine u Havani kao Glorija Garsija Fahardo. Nakon što je Fidel Kastro došao na vlast, njena porodica bila je primorana da napusti Kubu. Glorija je tada imala svega tri godine.

Novi život započeli su u Sjedinjenim Američkim Državama, a porodica se kasnije nastanila u Majamiju. Iako su uspeli da ponovo stanu na noge, Glorijino odrastanje nije bilo jednostavno. Kao mlada Kubanka suočavala se sa predrasudama i diskriminacijom prema latino zajednici.

Glorija Estefan Foto: MIRAMAX / Album / Profimedia

Uprkos tome, završila je školovanje i diplomirala psihologiju na Univerzitetu u Majamiju. Dok je studirala, radila je na aerodromu kao prevodilac jer je govorila engleski, španski i francuski. Zahvaljujući poznavanju jezika, dobila je i mogućnost da radi za CIA, ali je njen život krenuo potpuno drugim putem.

Susret sa Emilijom promenio joj je sudbinu

Dok je pevala u crkvenom horu, upoznala je Emilija Estefana, vođu lokalne muzičke grupe. Pridružila se bendu 1975. godine, a sastav je ubrzo dobio ime Majami saund mašin.

Prvi album objavili su 1977, dok su se Glorija i Emilio venčali godinu dana kasnije. Njihovo poznanstvo nije donelo samo niz velikih hitova već i jedan od najdužih brakova u svetu muzike.

Glorija Estefan i Emilio Estefan Foto: Miami Herald / Zuma Press / Profimedia

Prvi ozbiljan međunarodni uspeh grupa je ostvarila pesmom „Dr. Beat“, ali je „Conga“ od Glorije napravila globalnu zvezdu. Usledili su hitovi „Rhythm Is Gonna Get You“, „Anything for You“ i „Can’t Stay Away from You“.

U jednom trenutku bila je podjednako tražena kao Madona i Vitni Hjuston. Rasprodate turneje nizale su se jedna za drugom, a latino zvuk, koji su američke radio-stanice nekada izbegavale, postao je deo glavne pop scene.

Nesreća posle koje je ponovo učila da hoda

Na vrhuncu slave, u martu 1990. godine, njen život promenio se za nekoliko sekundi. Autobus kojim je putovala na nastup sudario se sa kamionom tokom snežne oluje u Pensilvaniji.

Glorija Estefan i Emilio Estefan Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

Glorija je zadobila tešku povredu kičme, a postojala je opasnost da više nikada neće hodati. Operisana je, a u njenu kičmu ugrađene su titanijumske šipke. Usledili su meseci bolnog oporavka i svakodnevne borbe da ponovo stane na noge.

Ipak, vratila se na scenu mnogo ranije nego što je iko očekivao. Već naredne godine objavila je album simboličnog naziva „Into the Light“ i ponovo krenula na turneju.

Povratak nije bio samo nastavak karijere. Postao je dokaz njene upornosti i jedan od najemotivnijih trenutaka u istoriji pop muzike.

Vratila se jeziku i muzici svoje domovine

Nakon oporavka Glorija se sve više okretala korenima. Albumom „Mi Tierra“ vratila je kubanske melodije i španski jezik u središte svoje muzike, spajajući radost, nostalgiju i čežnju za domovinom koju je napustila kao dete.

Publika je prepoznala iskrenost tog povratka. Pesme na španskom nisu ograničile njen uspeh, već su ga dodatno proširile i podsetile svet da latino muzika ne mora da menja identitet kako bi osvojila međunarodno tržište.

Glorija Estefan Foto: Ron Wolfson, 2004 All Rights Reserved / Everett / Profimedia

Nastupila je i na zatvaranju Olimpijskih igara u Atlanti 1996. godine, dok je njena životna priča kasnije pretočena u brodvejski mjuzikl „On Your Feet!“.

Pored muzike, napisala je dve knjige za decu, a sa suprugom je objavila kuvar sa kubanskim receptima „Estefan Kitchen“. Bračni par godinama se bavi i ugostiteljstvom na Floridi.

Porodica je nastavila njihovim stopama

Glorija i Emilio dobili su sina Najiba i ćerku Emili. Najib se bavi filmom, dok je Emili nasledila majčin muzički talenat i izgradila sopstveni umetnički put.

Glorija Estefan sa ćerkom Foto: Derek Storm/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Glorija je otvoreno podržala ćerku kada je govorila o svojoj seksualnosti, a vremenom je postala glasna zagovornica prava LGBT zajednice.

Emilio Estefan je, sa druge strane, prerastao u jednog od najuticajnijih ljudi latino muzičke industrije. Učestvovao je u oblikovanju karijera mlađih zvezda, među kojima su Šakira, Riki Martin, Dženifer Lopez i Mark Entoni.

Tako su Glorija i Emilio uticali ne samo na muziku jedne generacije već i na izvođače koji su nastavili ono što su oni započeli.

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