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Muzički producent Beni Blanko objavio je na TikToku video svoje supruge Selene Gomez kako se sunča u toplesu, a snimak je u kratkom roku postao viralan. Par, koji se venčao prošlog septembra nakon otprilike dve godine veze, poznat je po tome što ne krije međusobnu privrženost u intervjuima i na društvenim mrežama.

Snimak s jahte

Blanko je još jednom pokazao koliko je opčinjen suprugom prošlog vikenda. Na TikToku je podelio video u kom se ona sunča na jahti, a koji je na samoj granici dozvoljenog sadržaja prema pravilima platforme o golotinji. Na snimku Gomez leži na stomaku, bez gornjeg dela kupaćeg kostima. Nije vidljivo da li nosi donji deo, a čim primeti da je Blanko snima, nasmeši se i prekrije lice.

Video je samo na TikToku prikupio više od 26 miliona pregleda, a komentari su pretežno pozitivni. "Selena izgleda brutalno i nadam se da je toga svesna!!!", napisala je jedna korisnica. Drugi se našalio: "Da li ti je žena slobodna?"

Među komentarima su se našle i poruke poput: "Čestitam, srušio si internet" i "Beni, kakav je osećaj imati ženu o kojoj svi sanjaju?"

Drugi su Selenu opisali kao "večnu kraljicu" i "prelepu", a Benija kao "najsrećnijeg čoveka na svetu". Jedan komentar sažima opšti utisak: "Srećna je jer je našla muškarca koji je voli i ponosi se njome, a to je jedino bitno."

U galeriji pogledajte fotografije Selene Gomez i Benija Blanka:

1/5 Vidi galeriju Selena Gomez i Beni Blanko na gala večeri Muzeja filmske akademije u Los Anđelesu Foto: VALERIE MACON / AFP / Profimedia, Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Javni gestovi i izjave ljubavi

Prošle godine Blanko je privukao pažnju videom u kojem je objasnio kako pristupa napetim situacijama u vezi sa Selenom.

"Kada vidim da se sprema napetost, cilj mi je da smirim situaciju, a ne da je dodatno potpalim. Ako osetim da se bližimo tački u kojoj bi za pet minuta soba mogla da eksplodira, neću da dozvolim da do toga dođe. Razmislim koje alate imam i šta kod nje funkcioniše. Ne želim da pogoršam stvari", rekao je. Dodao je kako pokušava da je primirim jer ne vidi smisao u tome da oboje budu uznemireni.

Njegove izjave naišle su na odobravanje publike. Mnogi su hvalili njegovu "emocionalnu inteligenciju" i isticali da stvara "sigurno okruženje" u njihovoj vezi.

Obožavatelji često komentarišu kako se čini da je Blanko najveći obožavatelj svoje supruge. Ranije ove godine putovao je brodom u Evropu, jer ima strah od letenja, kako bi joj za rođendan poklonio kurs kuvanja u Italiji. Na Instagramu je tada napisao: "Moja predivna ženo... Vodiću te gde god poželiš zauvek... Srećan rođendan, ljubavi moja."

Prošle godine organizovao je i fotografisanje na temu maturske večeri, zajedno s iznajmljenom limuzinom, jer Gomez kao dečja zvezda nikada nije bila na svojoj.

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