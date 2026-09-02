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Bugarska princeza Kalina godinama privlači pažnju javnosti, ali ne toliko zbog kraljevskih dužnosti koliko zbog svog mišićavog fizičkog izgleda. Posle dugogodišnjih spekulacija, princeza je odlučila da otkrije pravu istinu.

Princeza Kalina Foto: Europa Press / ContactoPhoto / Profimedia

Kalina je istakla da iza njenog izgleda ne stoje plastične operacije, već godine napornog rada i sportske discipline.

"Ja sam sportistkinja, posvećena sam radu sa tegovima."

Time je potvrdila ono što je i ranije govorio njen suprug, istraživač i UNESCO-ov ambasador dobre volje Kitin Munjoz.

Prema njegovim rečima, Kalina svoju fizičku formu održava svakodnevnim treninzima, zdravim načinom života i uravnoteženom ishranom.

Povreda iz detinjstva promenila joj je život

Ipak, najveću pažnju javnosti godinama nije izazivala njena muskulatura, već promene na nosu. Mnogi su verovali da je reč o neuspelim estetskim operacijama, ali je Kitin Munjoz još 2018. godine odbacio takve tvrdnje, nazvavši ih "apsurdnim dezinformacijama".

Tada je prvi put otkrio pravi razlog promena na njenom licu.

Kako je objasnio, sve je počelo još u detinjstvu kada je Kalina u školskoj nezgodi polomila prednje zube.

Dvadesetak godina kasnije, 1999. godine, tokom studija u Londonu odlučila je da sanira staru povredu rutinskim stomatološkim zahvatom. Međutim, tokom intervencije došlo je do komplikacija koje su izazvale ozbiljnu infekciju.

Infekcija se proširila do oka

Infekcija se sa kosti proširila na nosnu hrskavicu, a stanje se dodatno pogoršalo tokom pomorske ekspedicije, gde nije bilo odgovarajuće medicinske pomoći.

Njeno zdravstveno stanje ubrzo je postalo kritično kada se infekcija proširila prema oku, zbog čega je bila neophodna hitna evakuacija i operacija.

"Prioritet je bio da zaustavimo infekciju i spasemo joj oko i nos. Estetske posledice u tom trenutku nisu bile važne", rekao je Munjoz.

Dodao je da je pravovremena lekarska intervencija bila presudna za njen oporavak, iako su posledice na izgledu ostale trajne.

Princeza Kalina Foto: Angel Naval/MARINA PRESS / Shutterstock Editorial / Profimedia

Princeza koja je izabrala drugačiji put

Princeza Kalina rođena je 1972. godine u Madridu kao jedina ćerka Simeona II, poslednjeg bugarskog cara. Obrazovala se u Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu, gde je diplomirala istoriju umetnosti.

Godine 2002. udala se za istraživača i UNESCO-ovog ambasadora dobre volje Kitina Munjoza, sa kojim ima sina Simeona-Hasana.

Iako pripada bugarskoj kraljevskoj porodici, Kalina je poznata po svojoj nekonvencionalnosti, snažnom karakteru i posvećenosti sportu.

Njena životna priča, obeležena ozbiljnim zdravstvenim izazovima i velikom upornošću, danas pruža potpuno drugačiju sliku od one koju su godinama stvarale glasine i površne pretpostavke o njenom izgledu.

Srećni brak i porodica

U braku je od 2002. godine, a njen suprug je poznati španski pomorski navigator i istraživač. Munoz je stariji 14 godina od Kaline, a iako su se venčali u Rimokatoličkoj Crkvi, dobili su blagoslov i Pravoslavne Crkve, pisao je El Mundo.

1/5 Vidi galeriju Princeza Kalina na proslavi 2. rođendana svog sina 2009. godine Foto: NIVIERE / Sipa Press / Profimedia

Bračni par je 2007. dobio sina, kog je Kalina nazvala po svom ocu, a dečak je prvi član bugarske kraljevske porodice koji je rođen u Bugarskoj, još od 1937. godine. Dečaka su krstili prema pravoslavnim običajima.