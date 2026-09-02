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U Veneciji je počelo 83. izdanje Filmskog festivala, jednog od najprestižnijih filmskih događaja na svetu. Festival se održava od 2. do 12. septembra, a svečano otvaranje zakazano je za večeras.

Na crvenom tepihu ispred hotela Ekselsior pojavile su se brojne poznate ličnosti, među kojima su glumac Džordž Kluni i njegova supruga Amal Kluni, manekenka Alesandra Ambrozio, glumica Lora Dern, kao i Megi Džilenhol, koja je ove godine predsednica glavnog festivalskog žirija.

Otvaranje Venecija film festivala:

1/9 Vidi galeriju 83. Venecija film festival Foto: Matt Baron/BEI / Shutterstock Editorial / Profimedia

Džordž Kluni dobija Zlatnog lava

Posebna pažnja večeras je usmerena na Džordža Klunija, kome će biti uručen Zlatni lav za životno delo. Prestižno priznanje američkom glumcu, reditelju i producentu biće dodeljeno tokom ceremonije otvaranja.

Lora Dern, koja je sa Klunijem glumila u filmu "Džej Keli", održaće počasni govor prilikom uručenja nagrade.

Kluni je u Veneciju stigao sa suprugom Amal, a upravo u ovom gradu njih dvoje su se venčali 2014. godine.

Amal i Džordž Kluni stižu vodenim taksijem na Venecijanski filmski festival Foto: NPictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Megi Džilenhol predvodi žiri

Megi Džilenhol ove godine ima jednu od najvažnijih uloga na festivalu – predsedava međunarodnim žirijem koji će odlučiti kome pripada Zlatni lav za najbolji film.

Na samom početku festivala govorila je i o položaju žena u filmskoj industriji, ističući da rediteljke i dalje nailaze na sistemske prepreke kada pokušavaju da obezbede finansiranje za svoje projekte.

Filmski festival traje do 12. septembra

Ovogodišnji festival otvoren je filmom "Ink" britanskog reditelja Denija Bojla, koji je večeras imao svetsku premijeru u Palaco del Činema.

Venecija će narednih deset dana biti mesto susreta najvećih filmskih zvezda, reditelja i autora, uz brojne premijere, crvene tepihe i borbu za prestižnog Zlatnog lava.