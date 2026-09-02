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Govoreći o vojvodi i vojvotkinji od Saseksa, Tramp je poručio da nikada nije bio njihov obožavalac, a posebno je kritikovao Megan zbog, kako tvrdi, njenog odnosa prema pokojnoj kraljici Elizabeti II.

"Drago mi je zbog toga. Nikada nisam bio njihov fan. Nije mi se dopalo kako se ponašala. Bila je puna nepoštovanja prema kraljici"

Tramp je posebno izdvojio Megan Markl, optuživši je da je pokazala veliko nepoštovanje prema britanskoj monarhiji.

"Mislim da je bila veoma nepoštovana prema kraljici. Ja ih ne bih primio nazad."

Foto: BIZUAYEHU TESFAYE/EPA

Hari i Megan se vraćaju u Britaniju

Trampove izjave dolaze nekoliko nedelja nakon što je otkriveno da princ Hari i Megan planiraju povratak u Veliku Britaniju na duži period.

Prema navodima, njihov sin Arči (7) i ćerka Lilibet (5) trebalo bi da krenu u školu u Britaniji, što ukazuje na ozbiljnije planove za preseljenje.

Foto: ANCL / Backgrid UK / Profimedia

Novi dom i susret sa kraljem Čarlsom

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa prošlog meseca su se sastali sa kraljem Čarlsom III, a u međuvremenu su pronašli i novi dom u Velikoj Britaniji.

Njihov povratak otvara i pitanje budućnosti Sporazuma iz Sandringema iz 2020. godine, poznatijeg kao "Megzit", kojim su Hari i Megan definisali uslove svog povlačenja iz redovnih kraljevskih dužnosti.