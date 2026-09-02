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Skoro tri godine nakon avionske nesreće u kojoj su život izgubila tri člana čuvene američke gospel grupe Nelons, istražitelji su otkrili šta je dovelo do pada letelice.

Prema završnom izveštaju Nacionalnog odbora za bezbednost saobraćaja SAD (NTSB), uzrok nesreće bila je kombinacija nepovoljnih vremenskih uslova i ometanja pilota, zbog čega je avion izgubio kontrolu.

Autopilot se isključio u najgorem trenutku

U nesreći, koja se dogodila u julu 2024. godine u američkoj saveznoj državi Vajoming, poginuli su Keli Nelon Klark, njen suprug Džejson Nelon Klark i njihova ćerka Amber Nelon Kistler, zajedno sa još četiri osobe.

Prema izveštaju NTSB-a, ključni trenutak dogodio se kada se autopilot isključio nakon što je avion ušao u snažno uzlazno strujanje vazduha izazvano olujnim vremenskim prilikama.

Pilot Lari Hejni tada je izgubio kontrolu nad avionom, što je dovelo do kobnog pada.

Foto: Terry Wyatt / Getty images / Profimedia

Sedam ljudi izgubilo život

Pored članova porodice Nelon, u nesreći su poginuli i Amberin suprug Nejtan Kistler, porodična asistentkinja Melodi Hodžis, kao i pilot Lari Hejni i njegova supruga Melisa.

Iz kompanije Gejter Mjuzik, koja zastupa grupu Nelons, tada su saopštili da je porodica putovala na nastup u okviru krstarenja Gaither Homecoming Cruise za Aljasku kada je došlo do tragedije.

Jedna članica grupe izbegla tragediju

Četvrta članica Nelonsa i Kelina mlađa ćerka, Otom Nelon Stritman, nije bila u avionu u trenutku nesreće. Ona i njen suprug Džejmi Stritman saznali su za tragediju po dolasku u Sijetl, nakon čega su se vratili kući kako bi bili uz porodicu.

U emotivnoj poruci na Instagramu zahvalila je svima na podršci.

"Hvala vam na molitvama koje ste uputili meni, mom suprugu Džejmiju, našem dečaku koji tek treba da se rodi, kao i Džejsonovim roditeljima Denu i Lindi Klark."

Dodala je da porodici mnogo znače ljubav i podrška ljudi dok prolaze kroz najteži period života.

Foto: Terry Wyatt / Getty images / Profimedia

Pad aviona izazvao i požar

Predstavnici okruga Kembel potvrdili su da se privatni avion srušio severno od grada Džilet u Vajomingu. Nesreća je izazvala i požar na otvorenom prostoru, koji su vatrogasci uspeli da stave pod kontrolu. NTSB je saopštio da je u pitanju bio avion Pilatus PC-12/47E.

Nekoliko meseci nakon tragedije, Otom Nelon Stritman govorila je o gubitku porodice tokom dodele Gremija 2025. godine, gde je poslednji album Nelonsa, Loving You, bio nominovan za najbolji roots gospel album.

Prisustvo ceremoniji bez majke, sestre i očuha opisala je kao gorko-slatko iskustvo.

"26. jula izgubila sam mamu, sestru, očuha i dvoje naših dobrih prijatelja. Kada dobijete takav poziv, doživite potpuni šok. Nikada ne pomislite da bi tako nešto moglo da se dogodi baš vama."

Priznala je da ju je dugo progonilo pitanje zašto je baš ona ostala živa.

"Stalno sam se pitala: 'Zašto? Zašto je Bog ostavio mene ovde?' Uvek sam bila ona tiša u porodici, pa je za mene ogroman teret da nastavim njihovo nasleđe. Ali učiniću sve što mogu da ih dostojno predstavim."

Grupu Nelons osnovao je 1977. godine Reks Nelon, deda Otom Nelon Stritman i Kelin otac.

Nakon njegove smrti, upravo je Keli Nelon Klark nastavila da vodi porodičnu gospel grupu, čuvajući tradiciju koja traje gotovo pet decenija.