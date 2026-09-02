Slušaj vest

Uzrok smrti Tima Karija otkriven je nešto više od nedelju dana nakon što je voljeni glumac preminuo 25. avgusta u 80. godini.

Prema dokumentima Odeljenja za javno zdravlje okruga Los Anđeles, glumac poznat po kultnoj ulozi u filmu „The Rocky Horror Picture Show“ preminuo je od koronarne arterijske bolesti.

Tim Kari Foto: Němec Zdeněk / ČTK / Profimedia

Godinama se borio sa ozbiljnim zdravstvenim problemima

U dokumentaciji se navodi da su kao faktori koji su doprineli njegovoj smrti evidentirani i raniji moždani udar i rak bubrega. Ipak, u izveštaju je jasno navedeno da ti zdravstveni problemi nisu bili povezani sa koronarnom bolešću arterija.

Kari se godinama suočavao sa ozbiljnim zdravstvenim poteškoćama. Njegov život značajno se promenio nakon što je 2012. godine doživeo težak moždani udar, zbog kojeg je ostao nesposoban da hoda.

Uprkos posledicama udara, glumac je nastavio da radi, uglavnom kao glasovni glumac, dok je poslednje godine života provodio u invalidskim kolicima.