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Glumica Anja Mit provodi porodični odmor sa emotivnim partnerom, košarkašem Vladimirom Petrovićem, i njihovim desetomesečnim sinom Filipom. Iako fotografije sa putovanja na prvi pogled deluju idilično, glumica je rešila da pokaže i onu manje glamuroznu, ali mnogo realniju stranu letovanja sa bebom.

Umesto da na društvenim mrežama objavljuje samo pažljivo odabrane prizore sa plaže, Anja je na šaljiv način predstavila kako izgleda svakodnevica roditelja koji pokušavaju da ponesu sve što bi detetu moglo da zatreba.

Pogledajte u galeriji kadrove sa letovanja:

1/6 Vidi galeriju Anja Mit na porodičnom odmoru sa desetomesečnim sinom Filipom i partnerom Vladimirom Petrovićem Foto: Instagram/anjamitofficial

Na plažu stigla sa torbama, gumom i brojnim igračkama

Na fotografijama se vidi kako glumica na plažu dolazi sa dve velike torbe, gumom i mnoštvom stvari namenjenih malom Filipu. Prizor je nasmejao njene pratioce, posebno zbog toga što je Anja ranije bila uverena da nikada neće postati roditelj koji na plažu nosi gotovo pola kuće.

– A rekla sam: „Nikada neću nositi gume i ostale gluposti na plažu, gde će mi proći pola dana da sve spakujem, pola da raspakujem i večnost da zapakujem“ – napisala je Anja Mit uz objavu.

Njena iskrenost odmah je izazvala reakcije brojnih majki, koje su se pronašle u ovoj situaciji. Mnoge su u komentarima podelile slična iskustva i potvrdile da odlazak na plažu sa malim detetom često zahteva ozbiljnu organizaciju.

Foto: Instagram/anjamitofficial

Dok roditelji spakuju peškire, rezervnu odeću, hranu, vodu, pelene, igračke i sve rekvizite za kupanje, nekada se čini da priprema traje duže od samog boravka pored mora.

Na mrežama ne prikazuje samo savršene trenutke

Anja je rođenjem sina otvorila novo životno poglavlje, a detalje iz svakodnevice povremeno deli sa pratiocima. Ne ulepšava baš svaku situaciju, već govori i o izazovima koje majčinstvo donosi.

Upravo zato su njene objave privukle pažnju žena koje cene to što, pored lepih porodičnih fotografija, pokazuje i kako život sa bebom izgleda kada nema savršenih kadrova, nameštenih scena i pažljivo osmišljenih objava.

Foto: Instagram/anjamitofficial

Glumica je ranije otvoreno govorila o odluci da ona i Vladimir od prvog dana samostalno brinu o sinu.

– Moja odluka, ali i Vladimirova, bila je da pokušamo sve da radimo sami. I radimo sve sami.

„Imam jednu ludačku energiju“

Iako su joj sestre i prijateljice savetovale da prihvati pomoć porodice ili angažuje nekoga ko bi bio uz nju nakon porođaja, Anja je osećala da joj više odgovara da prve mesece provede samo sa partnerom i bebom.

Na pitanje da li su uspeli da se izbore sa svim obavezama, odgovorila je bez razmišljanja:

Foto: Printscreen/ Instagram/ anjamitofficial

– Da, uspevamo. I to je zapravo neki moj mir. Od početka su me sestre i drugarice savetovale: neka bude mama tu, neka bude neka žena tu, ko god, ako nećeš mamu. Ja sve poštujem, svačiju odluku. Nekome će to prijati, ali meni ne. Ja imam, slobodno ću reći, jednu ludačku energiju. Znači, ja ne moram ni da spavam ni da jedem, ali sve ću da namirim i zapravo uživam u tome. Sada, kada je već malo veći, pričuva ga baka i drago mi je zbog toga. Ali taj početak smo bili nas troje sami i super smo se snašli.

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