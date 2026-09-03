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Fotografije Sidni Svini i njenog partnera dokaz su ozbiljnosti njene veze i njenog dobrog odnosa sa njegovom decom.

Istog dana objavljene su i slike njenog prvog izdanja iz Venecije. Sidni Svini pojavila se u ležernijoj kombinaciji, a najizazovniji detalj njenog stajlinga bila je providna bluza koju je ona nosila bez brushaltera.

Ako se po tom prvom izdanju može naslutiti izdanje kojim će se predstaviti na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji, očekuje nas veoma provokativan stajling.

Sidni Svini u Veneciji Foto: Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za sada pored Sidni Svini u Veneciji nema njenog partnera Skutera Braun sa kojim je u vezi od prošlog leta.

Glumica i njen partner (45) bili su zajedno na venčanju Loren Snačez i Džefa Bezosa u junu 2025. u Veneciji. Iako su je "spajali" tada sa Tomom Brejdijem pa sa Orlandom Blumom, istine je da je Skuter osvojio holivudsku zvezdu.

Sidni Svini, koja je bila na stubu srama zbog ove kontroverzne reklame, neprosredno pre ozvaničenja nove veze raskinula je veridbu sa producentom Džonatanom Davinom (43) sa kojim je bila u vezi od 2022. godine. Izvor blizak glumici rekao je da je taj odnos dugo bio nestalbilan i da mlada zvezda nije bila spremna da se uda.

1/4 Vidi galeriju Sidni Svini u Veneciji Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Nakon raskida veridbe povezivali su je kolegom iz serije "Anyone But You" Glenom Pauelom (37) a onda su oboje negirali takve glasine. Veza sa Skuterom Braunom iznenadila je njene fanove.

Podsetimo, Skuter Braun bio je do 2014. do 2021. u braku sa zdravstvenom aktivistkinjom Jejl Koen (39), sa kojom ima sinove Džegera (11), Levija (9) i ćerku Hart (7).

Muzički producent koji je u penziji kada je u pitanju produkcija, kako piše NYP, imao je dugu i burnu svađu sa Tejlor Svift. Nedavno je govorio o tome kako se borio sa suicidalnim mislima posle razvoda.

"Imao sam suicidalne misli 20 minuta i pomislio sam, ako će mi se brak raspasti, neću sve vreme biti sa svojom decom. Ne mogu to kontrolisati", rekao je Braun u podkastu "Dnevnik izvršnog direktora" 2025. Srećom, pobedio je veliki problem i nova ljubav mu može pomoći da nastavi dalje.

Kendal Džener Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

U međuvremenu, u Veneciju je doputovala i manekenkaKendal Džener i u šik izdanju, i sa oversajz Chanel torbom.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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