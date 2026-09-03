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Diznijeva zvezda Karla Džeferi, najpoznatija po ulozi u filmskoj franšizi "Zombiji", preminula je u 33. godini. Vest o smrti potvrdila je njena menadžerska agencija u objavi na Instagramu.

Reakcija agencije

"S dubokom tugom javljamo da nas je napustila naša voljena Karla Džeferi, koja je preminula 1. septembra 2026.Imala je samo 33 godine", napisala je Karla Aleksander iz agencije Alexanders Talent Management.

Aleksander je dodala kako je Džeferi postala deo njihove agencije sa samo 12 godina. "Više od 20 godina imali smo privilegiju da je gledamo kako odrasta u prelepu, energičnu i neverovatno talentovanu ženu, uvek vedru i nasmejanu." Naglasila je da im je Džeferi bila "više od klijentkinje - bila je porodica".

"Duboko saosećamo s Karlinom porodicom i njezim najbližima. Molimo vas da poštujete njihovu privatnost dok se nose s ovim nezamislivim gubitkom. Počivaj u miru, Karla. Tvoj duh i talenat nikada neće biti zaboravljeni", stoji u nastavku izjave.

Uzrok smrti za sada nije objavljen.

Oprostio se i Dizni

Od glumice su se oprostili i iz Disney Entertainment Televisiona. "Izvanredan talenat, toplota i duh Karle Džeferi duboko su uticali na sve koji su imali čast da rade s njom. Imala je redak dar za povezivanje s publikom, a njene izvedbe su donosile radost milionima", stoji u njihovom saopštenju.

"Pamtićemo je po velikodušnosti, humoru i pozitivnoj energiji koju je širila oko sebe. Izražavamo najdublje saučešće njenoj porodici i voljenima, kolegama sa seta i brojnim obožavateljima do kojih je doprla."

Saučešće kolega

Na društvenim mrežama od Karle Džeferi opraštaju se brojni kolege iz Holivuda.

"Karla. Najdraža osoba koju sam ikada upoznao. Volim te", napisao je Majlo Manhajm, njen kolega iz "Zombija".

Čendler Kini, koja je s njom glumila u drugom i trećem nastavku franšize, poručila je: "Bila je osoba koja je unosila vedrinu gde god bi se pojavila. Najljubaznija osoba koju možete da sretnete. Najlepša duša. Ovo se ne čini stvarnim..."

Karijera i uloge

Karla Džeferi rođena je 10. jula 1993. u Hjustonu. Prvu filmsku ulogu ostvarila je 2006. u filmu "Phat Girlz".

Tokom karijere pojavila se u nizu popularnih serija. Godine 2008. glumila je u Nickelodeonovom hitu "iCarly" i u seriji "Curb Your Enthusiasm". Usledile su uloge u Diznijevim serijama "Good Luck Charlie" (2011) i "Shake It Up" (2012).

Nakon uloga u serijama "Scream Queens" i "Crazy Ex-Girlfriend", 2018. je dobila ulogu Bri u prvom filmu iz franšize "Zombiji". Tu ulogu je ponovila u drugom i trećem nastavku, a glas je pozajmila istom liku i u nekoliko animiranih filmova iz serijala.

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