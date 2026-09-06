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Na TikToku je osvanuo snimak scene iz 11. epizode, u kojoj glavna junakinja Anđelka Bojanić, koju igra Sloboda Mićalović, izlazi na ulicu. I dok je ona u prvom planu, u pozadini se vidi izlog kladionice od PVC stolarije.

Radnja smeštena u Kraljevinu Jugoslaviju
Snimak je objavljen uz poruku: “Obožavam ovu seriju, ali smešno je“, nakon čega su usledili komentari korisnika iz Srbije i regiona.

Mnogi su bili zatečeni i iznenađeni što ovaj detalj nisu ranije primetili.

“Kako to nisam skontala za sve ove godine“, napisala je jedna korisnica, dok je druga poručila: “Odgledala sam seriju 38276 puta i nisam primetila“.

“Kakvo zapažanje, bravo“, dodala je jedna osoba.

Seriju “Ranjeni orao“ režirao je Zdravko Šotra, a emitovana je na RTS 1. Rađena je po istoimenom romanu srpske književnice Mir Jam.

Radnja je smeštena u Kraljevinu Jugoslaviju 1936. godine, a glavna junakinja je mlada pravnica koja u potrazi za ljubavlju i svojim mestom u društvu dolazi u sukob sa konzervativnim shvatanjima patrijarhalne sredine.

Najgledanija srpska serija ikada

Tokom emitovanja, postigla je izuzetnu popularnost i stekla status najgledanije srpske serije ikada. Od materijala iz serije kasnije je montiran istoimeni film.

Među komentarima na TikToku našla su se i objašnjenja da ovakve stvari nisu neobične, kada se snimaju velike produkcije.

Marinko Madžgalj, Sloboda Mićalović, Ranjeni orao
Marinko Madžgalj, Sloboda Mićalović, Ranjeni orao Foto: Printscreen/RTS

“Ima toga i u svetskim blokbasterima, ništa novo“, napisao je jedan korisnik.

“Teško je sve zatvoriti kada se priprema snimanje. Uvek ima nešto što ostane, a kamera zauvek zabeleži. Nije ovo samo kod nas, ista je stvar u celom svetu“, navodi se u jednom od komentara.

A među brojnim reakcijama našlo se mesta i za šalu.

“Okrenula se da vidi da li je prošao tiket“, napisala je jedna osoba.

(Kurir.rs/Telegraf)

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