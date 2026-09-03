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Predsednik Amerike Donald Tramp rekao je u sredu da je srećan što su britanski princ ⁠Hari i njegova porodica otišli iz SAD i vratili se u Britaniju.

- Srećan sam zbog toga. Nisam baš neki obožavatelj - rekao je Tramp u Beloj kući na pitanje o nedavnoj odluci Harija i Megan, vojvode i vojvotkinje od Saseksa, da nakon šest godina napuste Kaliforniju.

Foto: John Locher/AP

Porodica je u Britaniju stigla krajem avgusta. Godine 2020. su se odrekli kraljevskih dužnosti, kada su se i preselili u SAD.

- Mislim da su se prema kraljevskoj porodici odnosili s velikim nepoštovanjem. Nije mi se to svidelo - rekao je Tramp, spomenuvši svoje dobre odnose s preminulom kraljicom Elizabetom i njenim naslednikom kraljem Čarlsom.

Tramp je posebno kritikovao Megan.

U galeriji pogledajte fotografije Megan Markl:

1/5 Vidi galeriju Megan Markl Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia, Aissaoui Nacer / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Iammeysam / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

- Nije mi se sviđalo njeno ponašanje. Mislim da je pokazala strašno nepoštovanje. Da sam ja u kraljevskoj porodici, ne bih ih primio nazad - istakao je američki predsednik.

Hari se oženio Megan Markl u dvorcu Vindsor 2018. i očekivalo se da će njegov brak s bivšom glumicom, čija je majka crnkinja, pomoći britanskoj monarhiji da ojača.

Foto: Tarasov Volodymyr/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Međutim, ubrzo su počele da se javljaju napetosti u njihovom odnosu s ostatkom kraljevske porodice. Dve godine kasnije, u martu 2020, objavili su da će se povući sa zvaničnih dužnosti i preseliti se u SAD. Smestili su se u bogatom priobalnom mestu Montesito blizu kalifornijskog grada Santa Barbara, a prema medijskim izveštajima, kuća sa 16 soba koštala ih je 14,7 miliona dolara.

Četrdesetjednogodišnji Hari i 45-godišnja Megan u više navrata su kritikovali kraljevsku porodicu i monarhiju u televizijskim intervjuima, Netflixovoj dokumentarnoj seriji i u Harijevim memoarima "Rezerva".

Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

U intervjuu koji je par 2021. dao Opri Vinfri, Megan je rekla da je član kraljevske porodice, kog nije imenovala, pitao koliko bi tamna mogla da bude koža njihova sina Arčija. Prestolonaslednik Vilijam, Harijev stariji brat, odgovorio je poričući da je britanska kraljevska porodica rasistička.

Hari je posebno kritikovao svog oca, kralja Čarlsa, i princa Vilijama, što je dovelo do potpunog raspada njihovog odnosa.

Hari je takođe bio nezadovoljan činjenicom da je britanska vlada izmenila njegovo obezbeđenje, tvrdeći da zbog toga ne može da dovede svoju decu u Britaniju.

kralj Čarls Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Međutim, u septembru se činilo da se odnos s kraljem popravlja kada su se otac i sin nakratko sreli prvi put u 20 meseci. Čarlsu je 2024. dijagnostikovan rak. Prošlog decembra rekao je na televiziji da je "izvanredno dobro" reagovao na terapiju.

Hari i Megan su sa svojom decom prošlog meseca posetili Britaniju, pa je Čarls video svoje unučiće prvi put od 2022. Međutim, premda je kralj pozdravio mogućnost da češće viđa vojvodu i vojvotkinju od Saseksa, prema izveštajima je tek nedavno upoznat s planovima para da se vrati u zemlju.

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