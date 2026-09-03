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Erik Beret, bliski saradnik Džimija Hendriksa, nedavno je napisao memoare "Experienced: On the Road with Jimi Hendrix and Beyond", a sada se u razgovoru za Fox News Digital prisetio poslednjih reči koje mu je muzičar rekao. Beret je bio Hendriksov tehnički saradnik i osoba od poverenja od 1968. do 1970. godine. Osim s Hendriksom, Erik je gotovo pet decenija radio s drugim kultnim umetnicima, uključujući Madonu, Dejvida Bouija i Aerosmith.

Beret se u intervjuu prisetio jednog incidenta koji je uključivao Džimija i Hells Angels (Anđele pakla), najpoznatiju motociklističku grupu na svetu.

Foto: Profimedia

"Svirali smo na ostrvu Femarn, a Hells Angels su preuzeli vlast. Nije bilo kontrole. Bilo je to zastrašujuće mesto. Tamo su nas čekala dva automobila koja su trebala da nas odvezu s ostrva i vrate nas u London. Ali Hells Angels nisu hteli da odemo s ostrva. Hteli su da momci ostanu i provode se. A onda je postalo nasilno", ispričao je.

Prema njegovoj novoj knjizi, stotine članova ozloglašene motociklističke grupe pojavilo se na ostrvu, nakon čega su mnogi obožavatelji koji su kampovali bili "pretučeni i opljačkani", a obezbeđenje festivala oterano. Hendriks se navodno, kada je video šta se dešava, povukao u svoju sobu "sam i trezan".

Foto: AP, Profimedia

Sledećeg dana se Hendriks popeo na binu, a Hells Angelsi su ga dočekali zvižducima. "Baš me briga ako zviždite, sve dok zviždite u tonalitetu", poručio im je Džimi pre nego što se nasmejao. Kada je završio s nastupom, rekao je publici: "Hvala vam, zbogom. Mir!"

Beret je ispratio Hendriksa i bend s bine prema automobilima koji su čekali, ali su ih motociklisti okružili.

"Video sam Hells Angela kako će udariti vođu turneje Gerija Stikelsa palicom po glavi. Podigao sam ruku da primim udarac. Zamalo sam se onesvestio od bola, ali zamislite da je sleteo na Gerijevu lobanju? Uspeli smo da uđemo u auto. Džimi me je stalno gledao jer me video kako primam udarac. Samo mi je rekao: ‘Jesi li dobro, Erik? Jesi li dobro?‘ Stalno me pitao jesam li dobro. Takav je čovek bio. I... to je bilo poslednje što mi je ikada rekao", ispričao je Erik.

Foto: Profimedia

Džimi Hendriks pronađen je mrtav u apartmanu svoje devojke Monike Daneman u hotelu Samarkand 18. septembra 1970. godine. Imao je 27 godina. Geri Stikels saopštio je tužne vesti Beretu.

"Nisam mogao da verujem. Sećam se kako sam šetao Londonom u magli. Bila je to glupa, tragična nesreća. Popio je previše tableta za spavanje koje je koristila njegova devojka Monika Daneman. Navodno je imala te neverovatno jake nemačke tablete za smirenje. A rekla je da ih je popio devet. Nije mogla da ih probudi. Nazvala je Erika Bardona iz The Animalsa, koji je bio dobar Džimijev prijatelj. Vikao je na nju: ‘Zovi prokletu hitnu!‘ Rečeno mi je da su ga momci iz hitne pomoći položili na leđa i on je povratio. Ugušio se. To je bila nesreća. Tablete su bile nesreća. Njegova smrt bila je tragedija", rekao je Beret.

Foto: Profimedia

U knjizi je otkrio još detalja tragične nesreće u kojoj je muzičar izgubio život.

"Bolničari su stigli, ali nisu mogli da ožive Džimija. Odneli su ga na nosilima do vozila hitne pomoći, uveravajući Moniku da će biti dobro. Ili ležeći u krevetu na leđima ili na putu do bolnice, Džimi je povratio. Obdukcijom je zaključeno da je Džimi umro od gušenja dok je bio opijen barbituratima. Setio sam se vremena kad sam uzeo previše Mandraxa, a moja devojka nije mogla da me probudi. To je lako moglo dogoditi i moglo je da se desi bilo kome od nas u Džimijevoj grupi prijatelja. To što se dogodilo Džimiju bilo je srceparajuće. Ali nikada nisam čuo ništa što bi me navelo na pomisao da je Džimijeva smrt bila išta drugo osim onoga što se činilo", napisao je Beret, koji je odlučno odbacio glasine i teorije zavere koje već decenijama okružuju Hendriksovu smrt.

Foto: Profimedia

Među tim teorijama našla se i ona koju je 2009. u svojim memoarima "Rock Roadie" napisao Džejms "Tapi" Vrajt, a u kojoj je tvrdio da je Hendriksov menadžer, Majk Džefri, priznao da ga je ubio. Beret je osporio Vrajtovu verziju događaja.

"Ni na trenutak nisam poverovao da je Majk Džefri uzrok Džimijeve smrti. Jednostavno ne verujem. Okolnosti se ne slažu. I toliko mi je ljudi reklo da je Tapi to napisao samo kako bi pokušao da proda knjige. Ali nikada nisam verovao. Nikad neću verovati. Bio sam tamo i trenutno sam verovatno poslednji živ. Svi momci umiru. Dakle, ne, nisam poverovao u to ni trenutka", rekao je.

Beret je priznao i da je lagao novinarima o Hendriksovoj upotrebi droga nakon njegove smrti.

"Imao sam, koliko, 24 godine kada je preminuo? Nisam hteo da ukaljam uspomenu na njega. Zato sam lagao. Samo sam hteo da ga vide u dobrom svetlu. Ali kako sam stario, shvatio sam da ne moram da lažem. Da, konzumirao je droge.Da li je uzimao heroin? Nikada nisam video heroin nigde u njegovoj blizini. Radio sam na mnogim koncertima iza bine gotovo 50 godina. Znam da je to droga koja je ubila mnogo muzičara. Ali ne verujem da ju je Džimi uzimao. Pušio je travu. Uzimao je puno LSD-a, puno tableta. Ali ne verujem da je bio na heroinu", otkrio je Beret.

Erik je napisao da je Hendriks bio "divlji čovek" na sceni, ali da je iza kulisa bio "tih, blag i pristojan mladić".

"Razgovarao je sa svima. Bio je vrlo šarmantan. I bio je stidljiv. Ljudi su se divili Džimiju. A kada je imao gitaru oko vrata, preko ramena, osećao se prijatno. To mu je bila štaka. Ali sećam se i Pola Makartina kako hoda prema njemu, a on dahće: ‘To je Pol Makartni!‘ Bio je samo stidljiv čovek koji nije znao kako da prihvati priznanja svog talenta. Imam toliko uspomena na tog divnog čoveka. Sećam se da smo svi odseli u Benedikt Kanjonu i bio mi je rođendan. Svi smo se družili uz bazen, a Džimi je izašao bez majice, samo u pamučnim pantalonama. Rekao je: ‘Erik, Erik!‘ Odgovorio sam: ‘Hej, Džimi, šta ti treba?‘ Nasmešio se i rekao: ‘Srećan rođendan, čoveče. Evo ti malo novca. Idi i kupi si nešto što stvarno želiš.‘Dao mi je 500 dolara, što je tada bio ogroman iznos. Otišao sam u North Beach Leathers, mesto gde sam vidio da je Džimi kupio neku odeću. Kupio sam dugi kožni kaput, potrošio sav svoj novac na njega. To je bio najbolji poklon koji sam ikad kupio. Kad sam se vratio, bio je oduševljen. Rekao je: ‘Vau, to je kaput! Voleo bih da sam to video pre tebe‘", prisetio se Erik, koji je dodao da nosi "prelepe uspomene" na Džimija, a jedna mu se posebno ističe.

"Bio sam s njim u avionu nakon koncerta. Džimi me pogledao i rekao: ‘Erik, šta misliš, hoće li me se sećati?‘ Bio sam zapanjen. Rekao sam: ‘Hoće li te se sećati? Ti si ovde ogroman.‘ Ali on je bio toliko nesiguran. ‘Jesi li siguran, Erik? Šta ako deca ne dođu?‘ Samo sam mu rekao: ‘Kad je u pitanju uspeh, nemaš oko čega da se brineš.‘To je bio Džimi, dar Zemlji od Gospoda. I nedostaje mi", istakao je Beret.

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