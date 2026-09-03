Slušaj vest

Ako ste oduvek sanjali da budete plaćeni za degustiranje sladoleda, Snup Dog možda ima idealan posao za vas. Američki reper traži osobu koja će tri meseca isprobavati ukuse njegovog brenda „Dr. Bombay“, pratiti trendove i pomagati timu u osmišljavanju novih proizvoda.

Plata iznosi 10.000 dolara mesečno, odnosno oko 8.640 evra ili nešto više od milion dinara. Budući da angažman traje tri meseca, izabrani kandidat zaradiće ukupno 30.000 dolara – približno 25.910 evra, odnosno nešto više od tri miliona dinara.

Snup Dog Foto: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Oglas je otvoren za kandidate iz celog sveta, a prethodno iskustvo u prehrambenoj industriji nije neophodno.

Sladoled može da proba koliko god želi

Zvaničan naziv pozicije je „međunarodni degustator sladoleda“, a posao je u potpunosti moguće obavljati na daljinu. Ipak, odabrana osoba mora da bude spremna i na povremena putovanja, kao i na redovne razgovore sa timom brenda „Dr. Bombay“.

Snup Dog na sceni na dodeli Zlatnih globusa 2026 Foto: Fernando Allende/Broadimage / Shutterstock Editorial / Profimedia

Degustator će moći da isprobava sladolede i druge zamrznute poslastice koliko god želi, ali posao se neće završavati uživanjem u desertima. Od njega se očekuje da iznosi mišljenje o ukusima, prati novitete u prehrambenoj industriji i predlaže ideje koje bi mogle da postanu novi tržišni hitovi.

Kompanija posebno traži osobu koja ume da prepozna trend pre nego što postane popularan. Poželjno je interesovanje za hranu, stvaranje sadržaja na društvenim mrežama i izgradnju brenda, ali stručna diploma i kulinarsko iskustvo nisu uslov.

Ko može da se prijavi?

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Kandidati moraju da govore engleski jezik, poseduju važeći pasoš i budu dostupni tokom sva tri meseca. Među osobinama koje poslodavac traži izdvojene su radoznalost, dobar ukus, otvorenost, snalaženje na društvenim mrežama i interesovanje za nove prehrambene navike.

Prijave su otvorene za ljude iz svih krajeva sveta, a rok traje tri nedelje, počev od 27. avgusta. Formular je dostupan na stranici kompanije Dil, koja zajedno sa brendom „Dr. Bombay“ sprovodi međunarodnu potragu za degustatorom.

Video: Reakcija bebe koja prvi put proba sladoled