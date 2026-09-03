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Amerikanka Sofi Rejn (21) je trenutno jedna od najpopularnijih "OnlyFans" zvezda, a nedavno je otkrila da je u 2025. godini zaradila više od 100 miliona dolara, od čega joj je najveći deo navodno uplatio fudbaler Viktor Đekereš.

Sofi, koja je nekada živela na socijalnoj pomoći, tvrdi da je nevina, što je voditelj podkasta u kojem je gostovala, Brenson Kvirk, doveo u pitanje, a potom završio na podu.

1/5 Vidi galeriju Sofi Rejn Foto: Printscreen/Youtube/TMZSports

Onlifens zvezda je gostovala u TMZ-jevom podkastu "Inside the ring" u kojem je par puta voditelj "pecnuo". Prvo je spomenuo kakav bi borac bila u WWE i da bi "verovatno bila jedna od devojaka koja u bekstejdžu spava s rvačima".

Sofi ga je tada pitala zašto bi rekao tako nešto, a potom ga izazvala na boks meč, da bi kasnije voditelj doveo u pitanje njenu tvrdnju da je nevina, nakon čega je usledila reakcija o kojoj svi pričaju.

"Ona je kao nevina i ti joj veruješ?", pitao je voditelj drugog gosta u studiju, nakon čega je Sofi uzvratila: "O čemu pričaš? Nazivaš me lažovom? Ti? Pogledaj se, išao si na transplantaciju jer si ćelav. Ne znam zašto sam ovde, ne moram ovo da trpim".

Sofi je potom ustala sa stolice i nasrnula na njega, zamahnula tašnom, nakon čega je voditelj pao sa stolice.

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