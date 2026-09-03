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Legendarni američki glumac Dik van Dajk pokazao je da ni sa 100 godina ne odustaje od vežbanja. Zvezda filma „Meri Popins“ objavila je na Instagramu snimak na kojem podiže trup dok visi naglavačke na inverzionoj spravi.

Glumac se bez tuđe pomoći smestio na spravu, okrenuo telo u obrnuti položaj i izveo nekoliko kontrolisanih pokreta nalik trbušnjacima. Video je izazvao lavinu reakcija, a mnogi pratioci priznali su da ih je njegova fizička spremnost ostavila bez teksta.

Uz snimak je napisao kratku poruku koja već godinama predstavlja njegovu životnu filozofiju:

– Samo nastavite da se krećete.

„Imam 29 godina, a borim se sa vežbanjem“

Van Dajkovi pratioci nisu krili oduševljenje. Dok su ga jedni nazivali inspiracijom, drugi su se našalili na račun sopstvene kondicije.

– Imam 29 godina i borim se sa vežbanjem, a onda vidim stogodišnju legendu kako se ležerno okreće naglavačke – napisala je jedna korisnica Instagrama.

Među komentarima su se nizale poruke poput: „Zaštitite ga po svaku cenu“, „On nam pokazuje šta bismo svi mogli da radimo“ i „Zaista neverovatno i inspirativno“.

U teretanu odlazi tri puta nedeljno

Dik van Dajk nikada nije skrivao koliko mu je fizička aktivnost važna. I u poznim godinama nastavio je redovno da trenira, a ranije je otkrio da u teretanu odlazi tri puta nedeljno, najčešće u društvu supruge Arlin Silver.

Njegov program obuhvata istezanje, vežbe za noge, jogu i trbušnjake, ali i ples između sprava. Upravo redovno kretanje glumac navodi kao jedan od razloga zbog kojih je sačuvao vedrinu i vitalnost.

Pogledajte u galeriji kako izgleda njegova supruga koja može da mu bude unuka po godinama:

1/5 Vidi galeriju Dik Van Dajk i Arlen Silver Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia, / SplashNews.com / Splash / Profimedia, Giles Harrison/London Entertainm / Shutterstock Editorial / Profimedia

Van Dajk je tokom karijere bio poznat po energičnim plesnim i muzičkim tačkama, naročito u filmovima „Meri Popins“ i „Čiti Čiti Beng Beng“. Izgleda da ljubav prema pokretu nije izgubio ni nakon što je zakoračio u drugi vek života.

Inverziona sprava ipak nije za svakoga

Iako je njegov snimak mnogima poslužio kao motivacija, ovakav način vežbanja ne bi trebalo pokušavati bez prethodne provere zdravstvenog stanja.

Inverzione sprave postavljaju telo tako da se glava nalazi niže od srca. Koriste se za istezanje i privremeno smanjenje pritiska na kičmu, ali dokazi o njihovoj efikasnosti kod bolova u leđima i dalje su ograničeni.

Boravak u obrnutom položaju može da povisi krvni i očni pritisak, pa se ovakve sprave ne preporučuju osobama sa hipertenzijom, srčanim oboljenjima, glaukomom, osteoporozom ili ranijim moždanim udarom. Pre korišćenja neophodan je savet lekara ili fizioterapeuta.

Video: Trening Dženifer Lopez