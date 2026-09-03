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Doli Parton do poslednjih dana nije želela da javno govori o teškoj bolesti sa kojom se suočavala. Legendarna kantri pevačica preminula je 25. avgusta u 80. godini, nakon kratke borbe sa rakom, a njena bratanica Džada Star sada je otkrila zbog čega je dijagnozu čuvala u strogoj tajnosti.

Iako su najbliži članovi porodice znali da je pevačica bolesna, nisu očekivali da će kraj doći tako brzo.

Nikada nije želela da neko brine. Zbog toga je njena smrt zaista bila šok – rekla je Džada Star u razgovoru za emisiju „Ekstra“.

Doli Parton
Doli Parton Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

O bolesti nije govorila ni obožavaocima

Predstavnici Doli Parton potvrdili su da je muzička zvezda preminula posle „kratke borbe sa rakom“, ali nisu otkrili od koje vrste karcinoma je bolovala.

Pevačica je tokom prethodnih meseci imala zdravstvene probleme, zbog kojih je propuštala pojedine događaje i odlagala nastupe. Javnosti je, međutim, govorila samo o problemima sa bubrezima i umoru, ne otkrivajući ozbiljnost svog stanja.

Prema rečima njene bratanice, Doli nije želela da ljudi oko nje strahuju niti da njena bolest bude u centru pažnje. Do samog kraja pokušavala je da zaštiti porodicu, prijatelje i milione obožavalaca od brige.

Pogledajte u galeriji njene fotografije sa suprugom:

Doli Parton i Karl Din Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Doli Parton preminula je u Nešvilu, okružena najbližima. Njeni predstavnici saopštili su da je poslednje dane provela sa porodicom, daleko od očiju javnosti. 

„Unosila je radost, smeh i nadu“

U saopštenju objavljenom nakon njene smrti, saradnici slavne pevačice oprostili su se od nje rečima koje, kako su naveli, najbolje opisuju život koji je vodila.

– Naša voljena Doli Parton provela je život i karijeru unoseći radost, smeh, nadu i integritet u sve čega se dotakla – navedeno je u zvaničnoj izjavi.

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Foto: PHOTOlink /MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Njena porodica i saradnici istakli su da će Doli ostati upamćena ne samo po pesmama koje su obeležile generacije već i po pomoći koju je nesebično pružala drugima.

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