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Već godinama pokušava da se vrati na modnu scenu kroz razne modne kampanje, iza kulisa i preko brojnih slavnih imena, ali izgleda kako mu najnoviji poduhvat da bude počastvovan u njujorškom Metropoliten muzeju nije pošao za rukom, te da javnost nije spremna da mu oprosti za ono za šta mu se sudilo još pre 15 godina.

Kontroverznom modnom dizajneru Džonu Galijanu trebalo je da muzej Met u maju oda počast s njegovom "prvom velikom muzejskom izložbom“, a trebalo je da započne s najvećim modnim događajem godine, Met Galom.

Iako je početkom avgusta najavljena njegova izložba pod nazivom "Džon Galijano: Horizonti", sada je sam britanski dizajner objavio da se ona ipak neće održati. Otkazana je nakon što je odluka muzeja da oda počast Galijanu, kojeg je francuski sud 2011. godine osudio za zločin iz mržnje nakon niza rasističkih i antisemitskih izjava, izazvala kontroverze i negativne reakcije javnosti.

Džon Galijano Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Ima podršku Ane Vintur

Galijano se oglasio na Instagramu napisavši, između ostalog: "Nakon dugog razmišljanja i razgovora sa svima uključenima, s velikom tugom odlučio sam da je najbolje da se izložba u ovom trenutku ne održi. Ostajem u potpunosti odgovoran za bol koju su prouzrokovale moje reči u prošlosti, posebno za bol koju sam prouzrokovao jevrejskoj i azijskoj zajednici, i dalje mi je duboko žao. Razumem da se značajno iskupljenje ne postiže izložbom, institucionalnim priznanjem ili jednim javnim gestom. To je trajna odgovornost, koja se pokazuje slušanjem, učenjem i sopstvenim ponašanjem tokom vremena.”

Ana Vintur i Džon Galijano Foto: Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia

Oglasio se i glavni izvršni direktor Metropoliten muzeja umetnosti, Maks Holajn, koji je rekao: "Nakon promišljenih razgovora s Džonom Galijanom, zajedno smo odlučili da nećemo nastaviti s izložbom“, piše The Guardian. Jedna od velikih Galijanovih prijateljica je i Ana Vintur, bivša glavna urednica Vogue-a i organizatorka Met Gale. Ona je takođe dodala o ovoj izložbi: "Džonova odluka da se izložba posvećena njegovom radu ne održi u ovom trenutku vrlo je hrabra i merilo kakav je čovek. Verujem da je ovo ispravna odluka, te i on i muzej imaju moju punu podršku.”

Ranije je New York Times izvestio da je među jevrejskim vođama u Njujorku i širem području poraslo protivljenje planovima muzeja u vezi s Galijanom. Takođe su izvestili da su neki donatori kontaktirali rukovodioce Meta i zapretili da će povući donacije muzeju ako se izložba održi prema planu.

Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Zašto je Galijano meta kontroverzi?

Za dizajnera "pad“ je počeo 2011. u pariskom baru La Perle kada je uputio uvredljive i antisemitske izjave paru koji je sedeo do njega, nakon čega je uhapšen. A onda se, baš dok mu se sudilo za to ponašanje, britanski tabloid The Sun dokopao snimka na kom se vidi kako, vidno pijan i nadrogiran, govori kako voli Hitlera i obraća se nekome rečima da bi trebalo da su ljudi poput njih mrtvi, baš kao njihove majke i očevi koji su usmrćeni u plinskim komorama.

Foto: Francois Guillot / AFP / Profimedia

Tada mu je dosuđena novčana kazna u iznosu od 6.000 evra, a njegov advokat je tvrdio da je sve to bio rezultat strašnog stresa na poslu. Zato nije trebalo dugo da Dior da otkaz jednom od najpoznatijih tadašnjih dizajnera na svetu, a tepalo mu se i da je modni genijalac.

Od tada je otvoreno progovorio o svojoj dugogodišnjoj zavisnosti od droge i alkohola, te se postupno vratio u svet mode. Radio je inače i za Givenchy, Oscar de la Rentu, osnovao je i svoj brend koji je nazvao po sebi, a početkom ove godine potpisao je ugovor sa španskom modnom kućom Zara.

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