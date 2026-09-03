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Džez umetnica i dobitnica Gremi nagrada, Kasandra Vilson, preminula je u 70. godini.

Pevačica rođena u Misisipiju umrla je u Džeksonu u utorak ujutru (1. septembra). Prema izjavi koju je njen menadžer dao za džez radio stanicu WBGO, Vilson je preminula „mirno kod kuće, okružena porodicom, bliskim prijateljima i svojim menadžerom“. Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Povodom njene smrti, na društvenim mrežama su se pojavile brojne poruke u kojima se kolege i prijatelji opraštaju od nje. Pevačica Džil Skot napisala je: „Meki topli pesak. Duboko predenje. Veličanstvena prelivanja. Strastvena iskrenost. Milost. Intenzitet. Divna Kasandra Vilson. Zaista.“

Na Instagramu, Džuls Holand je prokomentarisao da je vest „tako tužna za čuti“, dodajući: „Šaljem ljubav i saučešće svim njenim prijateljima i porodici“. Skin iz grupe Skunk Anansie takođe je odala počast pevačici, napisavši: „Tako tužne vesti, bila je divna pevačica, najbolje želje njenoj porodici i prijateljima“.

Kasandra Vilson Foto: BERND THISSEN / AFP / Profimedia

Kasandra Vilson je rođena u Džeksonu, u saveznoj državi Misisipi, kao dete Hermana Foulksa Mlađeg i Meri Mekdanijel. Kao najmlađe od troje dece, Vilson je odmalena bila okružena Motown zvukom i džezom, a sa šest godina je krenula na časove klasičnog klavira.

Tokom odrastanja svirala je klarinet i nastupala u marševskim orkestrima, dok ju je otac usmeravao da samostalno nauči da svira gitaru koristeći Mel Bay metodu. Upravo u tom periodu Vilson je počela da piše sopstvene folk pesme.

Tokom studija masovnih komunikacija na Millsaps College i Jackson State University, svirala je u različitim sastavima, uključujući R&B, funk i pop cover bendove. Nakon diplomiranja, preselila se u Nju Orleans gde je počela da gradi džez karijeru, a mentori su joj bili muzičari poput Erla Terbintona, Alvina Batista i Elisa Marsalisa.

Nakon preseljenja u Njujork, Vilson je zajedno sa liderom i alto saksofonistom Stivom Kolmanom osnovala kolektiv M-Base. U tom periodu se fokusirala na improvizovano pevanje i pojavila se na nekoliko Kolmanovih albuma.

Vilson je takođe objavila niz solo albuma, uključujući hvaljeni album iz 1988. godine ‘Blue Skies’, zatim ‘New Moon Daughter’ u izdanju Blue Note etikete, koji joj je 1997. godine doneo Gremi za najbolji džez vokalni album, kao i album ‘Loverly’, za koji je dobila još jednog Gremija 2007. godine.

(Kurir.rs/Telegraf)