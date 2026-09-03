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Kralj Čarls i kraljica Kamila zajedno sa francuskim predsedničkim parom prisustvovali su privatnom obilasku izložbe čuvene Tapiserije iz Bajea u Britanskom muzeju u Londonu.

Monarh se ovim događajem vratio službenim obavezama nakon letnje pauze i odmora u Balmoralu.

Nakon prijema u vrtu i susreta sa članovima pakistanske kriket reprezentacije, Čarls i Kamila pridružili su se Emanuelu i Brižit Makron kako bi razgledali Tapiseriju iz Bajea, koja je pozajmljena Velikoj Britaniji.

Kralj Čarls, kraljica Kamila, Emanuel i Brižit Makron Foto: Ludovic MARIN / AFP / Profimedia

Ugledni gosti imali su priliku da je vide pre zvaničnog otvaranja izložbe za javnost, koje je zakazano za 10. septembar.

Kralj Čarls i predsednik Makron pojavili su se u elegantnim odelima, dok su njihove supruge privukle najviše pažnje usklađenim belim kombinacijama.

Kamila je nosila raskošnu belu haljinu sa bogatim vezom, kreaciju modne dizajnerke Ane Valentajn. Stajling je upotpunila luksuznom Lady Dior torbom vrednom oko 6.000 dolara, izrađenom od dvobojne jagnjeće kože u nijansi biskvita, kao i Chanel cipelama od antilopa i satena sa nižom potpeticom.

Brižit i kraljica Kamila Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Njen izgled dodatno su naglasili pažljivo stilizovana frizura i elegantna šminka, kao i luksuzan nakit. Nosila je narukvicu Vintage Alhambra od 18-karatnog žutog zlata i ahata sa pet motiva modne kuće Van Cleef & Arpels, minđuše sa dragim kamenjem, kao i nekoliko dodatnih narukvica i prstenova.

Brižit i kraljica Kamila Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

Prva dama Francuske, Brižit Makron, odlučila se za jednostavnu, ali sofisticiranu belu midi haljinu koja je sezala ispod kolena. Kombinovala ju je sa salonkama od antilopa u boji peska i elegantnom bež torbom sa kratkom ručkom.

Dame su svojim modnim izborima pokazale da klasična bela boja ostaje simbol elegancije i sofisticiranosti, a njihov usklađeni izgled privukao je veliku pažnju tokom ovog značajnog susreta u Londonu.

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