Slušaj vest

Šonu „Didiju“ Kombsu ponovo je pomeren datum izlaska iz saveznog zatvora, pa bi nekadašnji muzički mogul trebalo da bude pušten nekoliko nedelja ranije nego što je do sada bilo predviđeno.

Prema podacima američkog Federalnog zavoda za zatvore, datum njegovog očekivanog izlaska sada je 5. februar 2028. godine. Kombs (56) trenutno služi kaznu u zatvoru Fort Diks u Nju Džersiju.

Foto: Printscreen/ Youtube/ Netflix

Osuđen na 50 meseci zatvora

Kombs je prošle godine osuđen po dve tačke optužnice koje se odnose na prevoz osoba preko saveznih granica radi prostitucije. Zbog toga mu je izrečena kazna od 50 meseci zatvora.

Tokom spektakularnog suđenja pred federalnim sudom na Menhetnu, porota ga je, međutim, oslobodila optužbi za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i reketiranje, koje su bile znatno ozbiljnije.

Tužilaštvo je tokom procesa tvrdilo da je Kombs žene primoravao da učestvuju u seksualnim susretima koje su nazivali „freak-offs“. Njegova odbrana je osporavala navode tužilaštva, a Kombs je nakon presude uložio žalbu na svoju osudu i kaznu.

Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty images / Profimedia

Datum izlaska više puta menjan

Njegov datum izlaska iz zatvora već je nekoliko puta menjan. Prvobitno se očekivalo da će na slobodu izaći tokom juna 2028. godine, ali je datum kasnije pomeran unapred.

Poslednji put promenjen je nakon incidenta u zatvoru, kada je Kombs navodno učestvovao u fizičkom sukobu sa drugim zatvorenikom. Posle tog incidenta određeno vreme proveo je u samici, a datum izlaska ponovo je menjan.

Sadašnja projekcija predviđa da će zatvor napustiti 5. februara 2028. godine, što je više od dve nedelje ranije u odnosu na prethodno predviđeni 20. februar. Ipak, reč je o projektovanom datumu koji može ponovo biti promenjen.

1/12 Vidi galeriju Paf Dedi Foto: ELOBY / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, JR Davis / Newscom / Profimedia

Iza rešetaka prolazi rehabilitaciju

Kombs se tokom boravka u zatvoru uključio i u program rehabilitacije od upotrebe droga, što je ranije objavljeno.

Osnivač diskografske kuće „Bad Boy Records“ suočava se i sa brojnim građanskim tužbama u kojima se iznose različite optužbe, ali on dosledno negira bilo kakvu odgovornost za protivpravne postupke.

Za sada ostaje u zatvoru Fort Diks, dok je 5. februar 2028. godine najnoviji datum koji se navodi kao njegova očekivana sloboda.