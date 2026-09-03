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Meksičkog muzičara Džonatana Melendeza, njegovu trudnu suprugu, njihovu trogodišnju ćerku i mladu ženu za koju se veruje da je radila kao dadilja zadesila je stravična smrt u njihovom domu u Meksiku. U napadu je ubijen i porodični pas, dok je šestogodišnji dečak pronađen živ i nepovređen.

Prema navodima meksičkih vlasti, policija je u utorak, 1. septembra, oko 23.50 časova po lokalnom vremenu pronašla četiri tela u stambenoj kuli u oblasti Zona Esmeralda, u okviru šireg područja Meksiko Sitija.

Žrtve zvanično još nisu bile identifikovane u trenutku prvog saopštenja tužilaštva. Među njima je bio 38-godišnji muškarac, opisan kao muzički producent i kompozitor sa inicijalima J. S. M. O, i njegova 35-godišnja supruga, koja je bila u četvrtom mesecu trudnoće.

Foto: Instagram

Pronađena i njihova trogodišnja ćerka

U domu su pronađena i tela njihove trogodišnje ćerke, kao i 21-godišnje žene. Prema navodima CNN-a, porodica mlade žene identifikovala ju je kao A leidu Romero Viktorijo, za koju se veruje da je radila kao dadilja.

Tužilaštvo države Meksiko navelo je da su dve žrtve pronađene vezane, dok su tri osobe, uključujući trogodišnju devojčicu, imale prostrelne rane u predelu glave. Četvrta žrtva pogođena je metkom u leđa.

U stanu je pronađen i mrtav porodični pas.

Istovremeno, policija je zatekla šestogodišnjeg dečaka koji je bio živ i bez povreda.

Zločin se dogodio nekoliko sati pre nego što su pronađena tela

Istražitelji veruju da se višestruko ubistvo dogodilo između 17.30 i 19.40 časova 1. septembra, nekoliko sati pre nego što je policija dobila prijavu i stigla na mesto zločina.

Slučaj je izazvao veliku pažnju javnosti nakon što je utvrđeno da je jedna od žrtava bio poznati meksički muzičar Džonatan Melendez, klavijaturista alternativnog rok benda Kamilo Septimo.

Melendez, poznat i pod nadimkom „H onas“, bio je klavijaturista, kompozitor i muzički producent grupe.

Uhapšena dvojica muškaraca

Ubrzo nakon zločina uhapšena su dvojica muškaraca, Diego Sebastijan „N“ i Herardo „N“.

Meksički sekretar za bezbednost i zaštitu građana Omar Garsija Harfuč rekao je da je istraga pokazala da je jedan od osumnjičenih bio poslovni partner jedne od žrtava.

Prema njegovim rečima, osumnjičeni je navodno iskoristio odnos poverenja kako bi ušao u porodični dom.

„The investigation established that one of the detainees was a business partner of one of the victims“, rekao je Harfuč, navodeći da je upravo taj odnos poverenja mogao da mu omogući pristup stanu.

Dvojica osumnjičenih pronađena su i uhapšena za manje od 12 sati od zločina i nalaze se u pritvoru.

Istraga pokušava da utvrdi motiv

Meksičke vlasti nastavljaju istragu kako bi utvrdile tačan motiv višestrukog ubistva. Jedan od pravaca istrage jeste mogućnost da je u pitanju razbojništvo, dok se ispituje i poslovni odnos između Melendeza i jednog od uhapšenih.

Zločin se dogodio u stambenom kompleksu sa kontrolisanim pristupom, zbog čega je posebno važno pitanje kako su osumnjičeni uspeli da uđu u dom porodice.

Bend se oprostio od Džonatana

Nakon vesti o njegovoj smrti, članovi benda Kamilo Septimo oprostili su se od svog kolege emotivnom porukom na društvenim mrežama.

„Sa dubokom tugom opraštamo se od našeg dragog brata Džonatana Samjuela Melendeza Očoe. Od njegove supruge Ane Paule i ćerke Sofije. Oni će zauvek živeti u našim srcima.“naveli su članovi benda u poruci.

Dodali su da će ga zauvek pamtiti sa „neizmernom ljubavlju i zahvalnošću“ i da žele da odaju počast njegovom životu, muzici i svetlosti koju je unosio u živote ljudi oko sebe.

Bend je izrazio i saučešće porodici mlade A leide Romero, koja je radila za porodicu, kao i zahvalnost Tužilaštvu države Meksiko na radu na rasvetljavanju slučaja.

Iako su mediji objavili identitete žrtava, meksičko tužilaštvo ih u prvom saopštenju nije formalno navelo. Istraga o stravičnom zločinu i dalje traje.