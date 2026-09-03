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Subotički simfonijski orkestar je, posle dugogodišnjih nastupa na različitim scenama, ove godine stekao još jedno iskustvo i obogatio svoju sjajnu reputaciju modernim muzičkim spektaklom,zajedničkim koncertom sa ABBA Real Tribute Bendom.

Koncert je organizovan Subotici u čast, za Dan grada, na glavnom gradskom trgu. Brojna publika je donela sliku velikog muzičkog spektakla, kakav je viđen u najvećim svetskim gradovima i sa najpopularnijim izvođaćima, veliki imenima i drupaama. Subotička publika je bila deo tog događaja, koji joj je dao priliku da imala priliku da bude na jedinstvenom koncertu, kakvom je možda poneko samo prisustvovao, čak i mladi posetioci.

Foto: Privatna arhiva

Drugačiji, raskošan simfonijski zvuk, uz velike hitove švedske grupe ABBA, pod dirigentskom palicom Mikice Jevtića, čuo se i na kilometrima udaljenim mestima od gradskog trga, dopirao do oklnih mesnih naselja, kada je Veliki simfonijski orkestar nastupio zajedno sa ABBA Real Tribute Bandom. Centar grada je bio veličanstvena koncertna pozornica, pod vedrim nebom.

Veče ispunjeno muzikom koju publika odlično poznaje i doživljava kao deo svog muzičkog sećanja, stvorilo je sjajnu atmosferu, dok su se smenjivali hitovi „Dancing Queen“,“Fernando”„Mamma Mia“,“Chiquitita„, “Waterloo“, „The Winner Takes It All“ i drugi vanvremenski hitovi predstavljeni su u novom ruhu i simfonijskim aranžmanima.

Foto: Privatna arhiva

Za Subotički simfonijski orkestar ovaj koncert imao je i posebnu simboliku. Učešće u proslavi Dana grada već je deo tradicije, ali orkestar iz godine u godinu svojim koncertima daje svečanu notu tom važnom datumu za grad i građani tu svečanost vezuju za nastup Simfonijskog orkestra.

„Od klasičnog repertoara, preko filmske muzike, do popularnih melodija, naš Orkestar pokazuje da simfonijska muzika lako pronalazi put do najrazličitije publike i da koncertna scena može da bude prostor susreta različitih generacija i muzičkih senzibiliteta.To za nas nije samo koncert, već prilika da muziku poklonimo gradu i njegovim građanima. Ove godine želeli smo da napravimo iskorak i

pokažemo koliko simfonijski orkestar može da bude uzbudljiv i u susretu sa muzikom, koja je deo popularne muzičke kulture. Upravo takva je muzika grupe ABBA, prepoznaju je mnoge generacije.Kada se tome doda zvuk velikog orkestra i energija živog benda, oživi atmosfera velikog spektakla, kakvu smo imali na Trgu slobode. Bilo mi je ogromno zadovoljstvo da sviram za svoj grad“, rekao je povodom veličanstvenog koncerta Miloš Nikolić, umetnički rukovodilac i koncertmajstor Subotičkog simfonijskog orkestra.

Foto: Privatna arhiva

Kristina Mate je svoj doživljaj koncerta sabrala porukom poznatih stihova pesme grupe ABBA „Thank You For The Music“, uz zahvalnost muzici i velikim izvođačima, a li i publici koja je ovacijama nagradila veliki muzički spektakl u Subotici.