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Anica Lazić i Lazar Ristovski objavili su da su se venčali! Nakon nekoliko godina ljubavne idile, par je vezu krunisao brakom.

Na slici novopečeni supružnici ne skidaju osmeh sa lica, dok Lazar nežno ljubi svoju dragu u čelo. Ubrzo po objavljivanju usledila je lavina čestitki i lepih želja brojnih kolega, prijatelja i fanova.

"Upravo venčani" napisao je par na društvenim mrežama objavivši zajedničke fotografije. Anica na njima blista u beloj elegantnoj haljini, dok je Lazar odabrao odelo u krem nijansi.

Njih dvoje žive svoju ljubav bez mnogo obaziranja na komentare okoline. Zajedno putuju, pojavljuju se u javnosti i povremeno sa pratiocima podele trenutke iz privatnog života. Svaka njihova fotografija izazove brojne reakcije, a razlika u godinama i mogućnost venčanja već dugo su među temama koje najviše zanimaju javnost.

Anica govorila da neće brak

Anica, međutim, nema dilemu. Za nju se kvalitet veze ne meri burmom i potpisom, već načinom na koji se partneri odnose jedno prema drugom.

Glumica je otvoreno govorila o svom odnosu prema braku i objasnila da joj formalnosti nisu potrebne kako bi znala da je pronašla osobu sa kojom želi da deli život.

1/5 Vidi galeriju Anica Lazić i Lazar Ristovski na premijeri filma "Gospodar oluje" Foto: Damir Dervišagić

- Ja nisam mnogo maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama žena prija da nosimo venčanice.Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je ona.

Od prvog susreta se nisu razdvojili

Anica je ranije otkrila da je već pri prvom susretu sa Lazarom osetila snažnu povezanost. Njihova ljubavna priča nije počela dugim udvaranjem i kalkulacijama, već razgovorom koji je trajao satima.

1/3 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/anicalazic

Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati – rekla je glumica za magazin „Hello“.