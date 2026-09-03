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Lazar Ristovski i njegova 39 godina mlađa koleginica i partnerka Anica Lazić objavili su da su se venčali. Njihova ljubav od prvog dana privlači mnogo pažnje, te je ova informacija dodatno šokirala javnost.

Glumac Lazar Ristovski je nakon razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski sreću našao kraj 39 godina mlađe Anice Lazić. O njihovoj romansi se priča godinama unazad, a dramski umetnik je mudro ćutao sve vreme i nikada nije govorio o svojoj novoj izabranici. Ipak, kako su se upoznali otkrila je lepa Anica.

Lazar i Anica već godinama uživaju u ljubavnoj idili:

1/12 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima - započela je Anica gostujući na televiziji Prva i dodala:

- Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način.

Lazar i Anica Foto: Instagram/anicalazicofficial

Kako je objasnila on je podneo veći deo tereta, a našao joj se kad je doživela nasilje na internetu.

- Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam Internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci.

Anica govorila da neće brak

Anica je govorila da joj brak nije bitan. Za nju se kvalitet veze ne meri burmom i potpisom, već načinom na koji se partneri odnose jedno prema drugom.

Glumica je otvoreno govorila o svom odnosu prema braku i objasnila da joj formalnosti nisu potrebne kako bi znala da je pronašla osobu sa kojom želi da deli život.

Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

-Ja nisam mnogo maštala o venčanju kad sam bila devojčica, niti mi je danas to mnogo važno. Ja to više gledam kao formu, a meni je važnija suština. Nama žena prija da nosimo venčanice.Ne patim za tim da se udam, važnije da mi je živim suštinu ljubavi, a to već imam, hvala Bogu - rekla je ona.