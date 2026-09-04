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Vest da su Anica Lazić i Lazar Ristovski svoju ljubav krunisali brakom ponovo je skrenula pažnju javnosti na njihovu vezu, koja je od prvog dana bila jedna od zapaženijih na domaćoj javnoj sceni.

Velika razlika u godinama (39) između njih dvoje često je bila tema komentara, ali oni nisu dozvolili da reakcije sa strane utiču na njihov odnos. Naprotiv, Anica i Lazar su tokom godina otvoreno pokazivali da uživaju u svojoj ljubavi, a podršku su, po svemu sudeći, imali i u njenoj porodici.

Posebno se u tom smislu izdvojila Aničina majka Ankica Lazić, koja je svojim reakcijama na društvenim mrežama više puta jasno stavila do znanja da nema problem sa ćerkinim izborom.

Foto: Printskrin/Instagram

Aničina majka nije krila simpatije prema Lazaru

Ankica je ranije privukla pažnju kada je ostavila komentar ispod jednog Lazarovog snimka na društvenim mrežama.

- Hahaha, top - napisala je Ankica uz emotikone koji plaču od smeha.

Anica je majčin komentar odmah lajkovala, a taj detalj mnogima nije promakao. Već tada se moglo zaključiti da Ankica podržava ćerkinu emotivnu vezu, bez obzira na to što je Lazar od Anice stariji 39 godina.

Pogledajte u galeriji zajedničke fotografije para:

1/12 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Još upečatljiviji trenutak dogodio se u oktobru 2023. godine, kada je Ristovski proslavio 71. rođendan.

Glumac je tada na Instagramu objavio snimak u kojem se, uz dozu humora, zagledao u svoje lice i bore, pa upitao:

- Okej sam, a?

Anica mu je javno uputila rođendansku čestitku, a ubrzo se oglasila i njena majka. Poruka koju je ostavila ispod njihove fotografije privukla je veliku pažnju.

Anica joj je zatim odgovorila:

- Hvala, mamita! Volim te!

Anica Lazić grli Lazara Ristovskog Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Ovakva razmena poruka samo je dodatno pokazala da između Aničine porodice i njenog partnera postoji prisan odnos.

Njihova ljubav od početka intrigira javnost

Veza Anice Lazić i Lazara Ristovskog privukla je veliko interesovanje čim je postala javna. Posebnu pažnju izazvala je razlika od 39 godina, ali par nije želeo da svoj odnos gradi prema očekivanjima drugih.

Romansu su u početku držali daleko od očiju javnosti, a zatim odlučili da sami potvrde da su zajedno. Njihova veza započela je nakon Lazarovog razvoda od glumice Danice Ristovski, sa kojom ima dvojicu sinova.

Anica je kasnije govorila o njihovom upoznavanju i otkrila da je sve počelo spontano, bez posrednika i unapred dogovorenog susreta.

Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Printscreen/Instagram/Lazar.Ristovski

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona.

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