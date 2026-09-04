Sinoć je ceo svet nemo gledao u gole grudi devojke Leonarda Dikaprija: 24 godine mlađa manekenka zapalila maštu u Veneciji
- Vitorija Ćereti privukla je pažnju u Veneciji providnom haljinom Đorđo Armani Prive na premijeri filma 'Wild Horse Nine'.
- Kreacija je spojila elegantan pliš i gornji deo od mrežice i tila, uz efekat 'gole mode' na crvenom tepihu.
Filmski festival u Venecijisvake godine, osim velikih filmskih premijera, donosi i modna izdanja o kojima se govori danima, a ovoga puta posebnu pažnju privukla je italijanska manekenka Vitorija Ćereti.
Ona se pojavila na premijeri filma „Wild Horse Nine“, a za izlazak na crveni tepih odabrala je kreaciju modne kuće Đorđo Armani Prive koja je odmah postala jedna od najzapaženijih toaleta večeri.
Pogledajte u galeriji njeno izdanje:
Na prvi pogled elegantna i svedena, haljina je zahvaljujući neobičnom gornjem delu dobila sasvim drugačiji karakter.
Vitorija Ćereti u providnoj haljini na crvenom tepihu
Donji deo kreacije izrađen je od pliša i prati klasičnu liniju večernje toalete, dok je gornji deo napravljen od providne mrežice i tila.
Upravo je taj detalj uneo dozu provokacije u čitavo izdanje. Vitorija je haljinu nosila direktno na golu kožu, onako kako je i zamišljena, dok su pažljivo postavljeni tamniji detalji na materijalu prekrivali najintimnije delove.
Rezultat je bila kombinacija elegancije i takozvane „gole mode“, trenda koji već nekoliko sezona dominira crvenim tepisima velikih svetskih događaja.
Iako su na festivalu do sada viđena brojna smela modna izdanja, kreacija Vitorije Ćereti bez sumnje spada među najprovokativnije koje su se pojavile na ovogodišnjem crvenom tepihu u Veneciji.
„Gola moda“ nije novost za Vitoriju Ćereti
Poznata italijanska manekenka i ranije je birala kreacije koje se igraju granicom između otkrivanja i skrivanja tela.
Providni materijali, strateški postavljene aplikacije i krojevi koji na prvi pogled deluju kao da otkrivaju mnogo više nego što zaista pokazuju već su postali deo njenog prepoznatljivog stila na velikim događajima.
Takve haljine posebno su popularne među dizajnerima koji žele da klasičnu večernju modu predstave na savremeniji i izazovniji način.
Venecija dozvoljava smelija modna izdanja
Pogledajte u galeriji izdanje Vitorije Ćereti u goloj haljini:
Za razliku od Filmskog festivala u Kanu, gde su pravila poslednjih godina postala stroža kada je reč o potpuno providnim i takozvanim „golim“ haljinama, Mostra pruža zvezdama i njihovim stilistima veću slobodu prilikom izbora odeće.
Zvanični dres-kod za svečane premijere Venecijanskog filmskog festivala podrazumeva formalno odevanje – duge večernje haljine za žene i smokinge za muškarce.
U ljubavi sa glumcem
Italijanska manekenka Vitorija Ćereti (27) već neko vreme uživa u vezi s holivudskim glumcem Leonardom Dikapriom (51). Njih dvoje povezivali su se još tokom leta 2023., a jednom je priznala kako joj smeta što je često nazivaju Dikapriovom devojkom.
Pogledajte u galeriji paparaco fotografije para:
"Čim ste u vezi s nekim ko je popularniji od vas, postajete 'devojka tog' ili 'dečko te', ako je obrnuta situacija. I to može biti jako iritantno. Jer odjednom ljudi pričaju o vama samo kao o nečijoj devojci koja je bila bivša nekome drugome. Nije lepo misliti da ne možeš voleti koga želiš zbog tih etiketa koje ti drugi ljudi lepe", rekla je za Vog.
Video: Bela Hadid o lajmskoj bolesti