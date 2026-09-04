Vitorija Ćereti u providnoj Đorđo Armani Prive haljini na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji

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Filmski festival u Venecijisvake godine, osim velikih filmskih premijera, donosi i modna izdanja o kojima se govori danima, a ovoga puta posebnu pažnju privukla je italijanska manekenka Vitorija Ćereti.

Ona se pojavila na premijeri filma „Wild Horse Nine“, a za izlazak na crveni tepih odabrala je kreaciju modne kuće Đorđo Armani Prive koja je odmah postala jedna od najzapaženijih toaleta večeri.

Pogledajte u galeriji njeno izdanje:

1/5 Vidi galeriju Vitorija Ćereti u providnoj Đorđo Armani Prive haljini na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia, Marco Barada / Zuma Press / Profimedia

Na prvi pogled elegantna i svedena, haljina je zahvaljujući neobičnom gornjem delu dobila sasvim drugačiji karakter.

Vitorija Ćereti u providnoj haljini na crvenom tepihu

Donji deo kreacije izrađen je od pliša i prati klasičnu liniju večernje toalete, dok je gornji deo napravljen od providne mrežice i tila.

Upravo je taj detalj uneo dozu provokacije u čitavo izdanje. Vitorija je haljinu nosila direktno na golu kožu, onako kako je i zamišljena, dok su pažljivo postavljeni tamniji detalji na materijalu prekrivali najintimnije delove.

Rezultat je bila kombinacija elegancije i takozvane „gole mode“, trenda koji već nekoliko sezona dominira crvenim tepisima velikih svetskih događaja.

Vitorija Ćereti u providnoj Đorđo Armani Prive haljini na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Iako su na festivalu do sada viđena brojna smela modna izdanja, kreacija Vitorije Ćereti bez sumnje spada među najprovokativnije koje su se pojavile na ovogodišnjem crvenom tepihu u Veneciji.

„Gola moda“ nije novost za Vitoriju Ćereti

Poznata italijanska manekenka i ranije je birala kreacije koje se igraju granicom između otkrivanja i skrivanja tela.

Providni materijali, strateški postavljene aplikacije i krojevi koji na prvi pogled deluju kao da otkrivaju mnogo više nego što zaista pokazuju već su postali deo njenog prepoznatljivog stila na velikim događajima.

Vitorija Ćereti u providnoj Đorđo Armani Prive haljini na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji Foto: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Takve haljine posebno su popularne među dizajnerima koji žele da klasičnu večernju modu predstave na savremeniji i izazovniji način.

Venecija dozvoljava smelija modna izdanja

Pogledajte u galeriji izdanje Vitorije Ćereti u goloj haljini:

1/4 Vidi galeriju Vitorija Ćereti u "goloj" haljini Foto: SOPA Images / Sipa Press / Profimedia, Dimitrios Kambouris / Getty images / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

Za razliku od Filmskog festivala u Kanu, gde su pravila poslednjih godina postala stroža kada je reč o potpuno providnim i takozvanim „golim“ haljinama, Mostra pruža zvezdama i njihovim stilistima veću slobodu prilikom izbora odeće.

Zvanični dres-kod za svečane premijere Venecijanskog filmskog festivala podrazumeva formalno odevanje – duge večernje haljine za žene i smokinge za muškarce.

U ljubavi sa glumcem

Italijanska manekenka Vitorija Ćereti (27) već neko vreme uživa u vezi s holivudskim glumcem Leonardom Dikapriom (51). Njih dvoje povezivali su se još tokom leta 2023., a jednom je priznala kako joj smeta što je često nazivaju Dikapriovom devojkom.

Pogledajte u galeriji paparaco fotografije para:

1/9 Vidi galeriju Leonardo Dikaprio i Vitorija Ćereti se ne razdvajaju otkako su u vezi Foto: BrosNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Čim ste u vezi s nekim ko je popularniji od vas, postajete 'devojka tog' ili 'dečko te', ako je obrnuta situacija. I to može biti jako iritantno. Jer odjednom ljudi pričaju o vama samo kao o nečijoj devojci koja je bila bivša nekome drugome. Nije lepo misliti da ne možeš voleti koga želiš zbog tih etiketa koje ti drugi ljudi lepe", rekla je za Vog.

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