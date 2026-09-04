Tamara Kalinić u srebrnoj Sen Loran haljini na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji

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Tamara Kalinić Testa odavno više nije samo gošća modnih nedelja. Srpska influenserka poslednjih godina redovno dobija pozivnice za događaje na kojima se okupljaju najveća imena svetskog filma i mode, pa nije izostala ni sa 83. Filmskog festivala u Veneciji.

Na Lidu se pojavila povodom premijere crne komedije „Divlji konj Devet“ reditelja Martina Makdone, jednog od filmova koji se ove godine takmiče za Zlatnog lava. Ostvarenje sa Semom Rokvelom i Džonom Malkovičem bavi se mračnim nasleđem američkog mešanja u politička dešavanja u Čileu, ali je pažnja van bioskopske sale, očekivano, bila usmerena i na glamurozni crveni tepih.

Pogledajte u galeriji bajkovito izdanje:

1/8 Vidi galeriju Tamara Kalinić u srebrnoj Sen Loran haljini na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia, 08/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Među zvanicama koje su privukle pažnju bila je upravo Tamara, koja je u Veneciju stigla u društvu supruga Filipa Teste.

Za ovu priliku odabrala je srebrnu haljinu modne kuće Sen Loran, kreaciju koja teško može da prođe neprimećeno.

Srebrna haljina prati telo, a izrezi otkrivaju taman koliko treba

Već metalik odsjaj materijala bio je dovoljan da Tamara privuče poglede fotografa, ali glavni adut haljine krije se u njenom kroju.

Duga, pripijena silueta prati liniju tela, dok duboki bočni izrezi sežu visoko prema grudima. Leđa su gotovo potpuno otvorena, a visoki šlic otkriva nogu i klasičnoj večernjoj toaleti daje znatno smeliji karakter.

Tamara Kalinić u srebrnoj Sen Loran haljini na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji Foto: 08/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prednji deo dodatno je oblikovan drapiranjem, dok se haljina završava kratkim šlepom. Upravo taj spoj otkrivenih delova tela i elegantnog pada materijala sprečava da kreacija sklizne u preterivanje – rezultat je izrazito senzualan, ali i dovoljno sofisticiran za venecijanski crveni tepih.

Takav modni jezik nije slučajan.

Iza savremenog izgleda kuće Sen Loran stoji Entoni Vakarelo, njen kreativni direktor, čiji se rad već godinama oslanja na igru suprotnosti: strogo i senzualno, pokriveno i otkriveno, muško i ženstveno. U njegovim kolekcijama za 2026. ponovo se pojavljuju duge siluete, visoki šlicevi, drapiranje, čipka i komadi koji otkrivaju kožu, uz snažne reference na nasleđe kuće i modu devedesetih.

Zbog toga se i Tamarina srebrna toaleta sasvim prirodno uklapa u estetiku koju Vakarelo gradi za ovaj francuski brend.

Sve ostalo ostavila je u drugom planu

Tamara Kalinić u srebrnoj Sen Loran haljini na crvenom tepihu Filmskog festivala u Veneciji Foto: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Kada je haljina ovako upečatljiva, dodatni ukrasi lako mogu da pokvare efekat, a Tamara je to očigledno imala na umu.

Nakit je bio luksuzan, ali sveden, bez predimenzioniranih komada koji bi se nadmetali sa metalik kreacijom. Dugu kosu nosila je puštenu niz leđa, sa jednostavnim razdeljkom, dok je šminka ostala u prirodnim, zemljanim tonovima.

Video: Tamara Kalinić Testa o ocu