Slušaj vest

Anica Lazić i Lazar Ristovski iznenadili su javnost kada su objavili fotografije sa intimnog venčanja, ali ubrzo nakon što je otkriveno da su postali supružnici, pažnju je privukao još jedan detalj sa njihovog posebnog dana.

Među prvim reakcijama na fotografije mladenaca pojavila se poruka poznate manekenke Sofije Milošević. Za razliku od brojnih čestitki koje su pristizale, njena je odmah otkrila da na slavlju nije bila samo jedna od gošći.

Pogledajte u galeriji kadrove sa venčanja:

1/4 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić venčali su se na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

- Ponosna kuma - napisala je Sofija.

Upravo je taj komentar mnoge iznenadio, budući da do sada u javnosti gotovo da nije bilo poznato da između Anice Lazić i Sofije Milošević postoji toliko blizak odnos.

Sofija Milošević pokazala kako se spremila za venčanje

Da joj je na venčanju pripala posebna uloga, Sofija je zatim potvrdila i objavama na svom Instagram profilu.

Sofija Milošević, kuma Anice Lazić na venčanju sa Lazarom Ristovskim Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

Manekenka je sa pratiocima podelila nekoliko trenutaka uoči i tokom slavlja, a posebno je privukla pažnju fotografija na kojoj potpuno sređena pozira sa bocom vina u ruci.

Uz fotografiju je kratko poručila:

Kuma stiže.

Anica nije ostala nema na objavu svoje kume, već joj je odgovorila porukom koja je dodatno pokazala koliko su bliske.

Ko ima ovakvu kumu pitam?

Sofija Milošević Foto: PrintscreenInstagram

Njihova razmena brzo je privukla pažnju, upravo zato što prijateljstvo Anice i Sofije do sada nije bilo naročito eksponirano.

Njihovo prijateljstvo držale daleko od javnosti

Iako je Sofija Milošević godinama jedno od prepoznatljivijih imena domaće javne scene, a Anica Lazić je naročito nakon početka veze sa Lazarom Ristovskim dospela u centar medijske pažnje, njih dve zajedničke trenutke nisu često pokazivale javnosti.

Anica Lazić i Lazar Ristovski Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Zbog toga je vest da je upravo Sofija dobila jednu od najvažnijih uloga na venčanju za mnoge bila neočekivana.

Anica i Lazar odlučili su da detalje svog venčanja podele tek nakon što su izgovorili sudbonosno „da“, a fotografije sa intimne ceremonije odmah su izazvale veliki broj reakcija.

Video: Poljubac Anice Lazić i Lazara Ristovskog