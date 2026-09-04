Slušaj vest

Vest da su Lazar Ristovski i Anica Lazić svoju višegodišnju vezu krunisali brakom ponovo je pokrenula priču o njihovoj velikoj razlici u godinama. Poznati glumac ima 73 godine, dok njegova izabranica ima 34, ali njih dvoje od početka ističu da im tih 39 godina razlike ne predstavlja prepreku.

Pogledajte u galeriji kadrove sa venčanja:

1/4 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić venčali su se na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

Ipak, jedan detalj iz Lazarovog porodičnog života posebno privlači pažnju javnosti – njegov mlađi sin Jovan praktično je vršnjak Anice Lazić. Ni stariji sin Petar nije mnogo udaljen od nje po godinama, zbog čega se ovaj podatak često izdvaja kada se govori o vezi poznatog para.

Lazar je sinove dobio u dugogodišnjem braku sa glumicom Danicom Ristovski, od koje se razveo pre nego što je započeo romansu sa Anicom.

Lazar Ristovski i Danica Ristovski Foto: Damir Dervišagić

Lazar Ristovski sa Danicom ima dvojicu sinova

Stariji naslednik, Petar Ristovski, izgradio je uspešnu karijeru iza kamera. Bavi se režijom, oženjen je Teodorom i privatni život uglavnom čuva daleko od medija.

Iako pripada poznatoj glumačkoj porodici, Petar se retko pojavljuje u javnosti i svoju profesionalnu reputaciju gradi prvenstveno kroz filmske i televizijske projekte.

Među njima je i serija „Tunel“, u kojoj su igrali i njegovi roditelji, Lazar i Danica Ristovski.

Lazar Ristovski sa sinom Petrom i bivšom suprugom Danicom Ristovski Foto: Dragana Udovičić

Njih dvoje su u vreme snimanja već bili razvedeni, ali je Petar tada objasnio da među njegovim roditeljima nema sukoba i da su nakon rastanka nastavili da funkcionišu civilizovano.

- Nemaju zajedničkih scena, nisu se ni sreli na snimanju. Žive civilizovan život bez obzira na taj razvod, sve funkcioniše normalno kao i pre. Hvala Bogu, i brat i ja smo već u godinama, tako da tu nema nikakvih problema - rekao je Petar tada.

Rad sa ocem, međutim, nije ga sprečavao da mu kao reditelj postavlja iste zahteve kao i ostalim glumcima.

Foto: Damir Dervišagić

- Lazar što je stariji, tanji je sa živcima, ne može puno puta da ponavlja, ali mene njegovi živci u tom trenutku ne zanimaju. Uvek teram svoje. Njega to posebno nervira, jer je to situacija u kojoj ne može da ode - dodao je bio Petar.

Anica Lazić nikada nije krila šta misli o razlici u godinama

Od trenutka kada je njihova romansa postala javna, upravo je razlika od 39 godina bila tema koja je pratila gotovo svako pojavljivanje Anice i Lazara.

Anica je ranije otvoreno govorila o pritisku sa kojim se suočila nakon što je javnost saznala za njihovu vezu, priznajući da joj u početku nije bilo jednostavno da se nosi sa komentarima.

Anica Lazić grli Lazara Ristovskog Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Vremenom je, kako je ispričala, prestala da im pridaje značaj.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osetimo, i to je to.

Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj.

Pogledajte u galeriji zajedničke footgrafije para:

1/12 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, Bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - rekla je tad.

Video: Lazar Ristovski i Anica Lazić se poljubili na crvenom tepihu