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Princ Hari i njegova supruga Megan Markl su se prošle nedelje vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, šest godina nakon što su odustali od svojih kraljevskih dužnosti i preselili se u SAD. Svoj novi dom pronašli su u Kotsvoldsu, a njihova deca, princ Arči i princeza Lilibet, već su upisana u novu školu i ove nedelje bi trebalo da počnu školsku godinu.

Kako prenosi Page Six, deca slavnog para pohađaće otmenu pripremnu školu u Velikoj Britaniji, gde godišnja školarina iznosi više od 35.000 funti.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija i Megan Markl:

Megan Markl i princ Hari Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia

Otmena ustanova, osim prostorija za učenje, ima i unutrašnji bazen, fitnes-centar, prostrana igrališta i sportske terene. Takođe, ima pristup reci za vožnju čamcem i kajakom. Na kampusu se nalaze i umetnički studiji, soba za kuvanje, naučne laboratorije, veliko pozorište te centar za muziku i izvođačke umetnosti koji sadrži sobe za vežbanje, učionice, prostorije za probe, dvoranu i predivan vrt.

Učenici imaju pristup gurmanskoj trpezariji koja poslužuje doručak, ručak i večeru s raznim jelima, uključujući falafel i sporo pečenu jagnjeću plećku.

Megan Markl, princ Hari
Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dolazak dece koja su članovi kraljevske porodice doveo je do nekih promena u školi. Pre prvog dana škole roditelji su primili pismo upozorenja da ne smeju da fotografišu i snimaju učenike.

Hari i Megan vratili su se u Britaniju na "duži period“, a stigli su privatnim avionom za koji su izdvojili šestocifreni iznos. Izvori su za Page Six rekli da su se vojvoda i vojvotkinja od Saseksa vratili u Englesku kako bi bili bliže kralju Čarlsu III, kom je 2024. godine dijagnostikovan rak, te kako bi njihova djeca mogla da se zbliže sa svojim rođacima.

Megan Markl, princ Hari
Foto: Anwar Hussein / Sipa Press / Profimedia

Princ i njegova supruga su se prošle nedelje iselili iz svoje vile od 14 miliona dolara u Montesitu u Kaliforniji i stigli u Kotsvolds, elitno selo u kom se nalazi rezidencija kralja Čarlsa i kraljice Kamile, Highgrove House. Hari i Megan navodno su angažovali milijardera Ijana Vejsa da im finansijski pomogne s preseljenjem, ali ne veruje se da on finansira čitav njihov boravak.

Hari je već godinama otuđen od svoje porodice, a odnosi su se pogoršali nakon što je odustao od svojih dužnosti i javno kritikovao članove u intervjuima i u svojim memoarima "Rezerva“. Od tada se sa svojim ocem sastao tek nekoliko puta, ali njegov brat Vilijam i njegova supruga Kejt Midlton navodno nisu otvoreni za pomirenje.

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Video: Megan Markl igra pred porođaj

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Megan Markl igra pred porođaj Izvor: Instagram/meghan