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Princ Hari i njegova supruga Megan Markl su se prošle nedelje vratili u Ujedinjeno Kraljevstvo, šest godina nakon što su odustali od svojih kraljevskih dužnosti i preselili se u SAD. Svoj novi dom pronašli su u Kotsvoldsu, a njihova deca, princ Arči i princeza Lilibet, već su upisana u novu školu i ove nedelje bi trebalo da počnu školsku godinu.

Kako prenosi Page Six, deca slavnog para pohađaće otmenu pripremnu školu u Velikoj Britaniji, gde godišnja školarina iznosi više od 35.000 funti.

U galeriji pogledajte fotografije princa Harija i Megan Markl:

1/8 Vidi galeriju Megan Markl i princ Hari Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, BBC / Ferrari / Profimedia

Otmena ustanova, osim prostorija za učenje, ima i unutrašnji bazen, fitnes-centar, prostrana igrališta i sportske terene. Takođe, ima pristup reci za vožnju čamcem i kajakom. Na kampusu se nalaze i umetnički studiji, soba za kuvanje, naučne laboratorije, veliko pozorište te centar za muziku i izvođačke umetnosti koji sadrži sobe za vežbanje, učionice, prostorije za probe, dvoranu i predivan vrt.

Učenici imaju pristup gurmanskoj trpezariji koja poslužuje doručak, ručak i večeru s raznim jelima, uključujući falafel i sporo pečenu jagnjeću plećku.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Dolazak dece koja su članovi kraljevske porodice doveo je do nekih promena u školi. Pre prvog dana škole roditelji su primili pismo upozorenja da ne smeju da fotografišu i snimaju učenike.

Hari i Megan vratili su se u Britaniju na "duži period“, a stigli su privatnim avionom za koji su izdvojili šestocifreni iznos. Izvori su za Page Six rekli da su se vojvoda i vojvotkinja od Saseksa vratili u Englesku kako bi bili bliže kralju Čarlsu III, kom je 2024. godine dijagnostikovan rak, te kako bi njihova djeca mogla da se zbliže sa svojim rođacima.

Foto: Anwar Hussein / Sipa Press / Profimedia

Princ i njegova supruga su se prošle nedelje iselili iz svoje vile od 14 miliona dolara u Montesitu u Kaliforniji i stigli u Kotsvolds, elitno selo u kom se nalazi rezidencija kralja Čarlsa i kraljice Kamile, Highgrove House. Hari i Megan navodno su angažovali milijardera Ijana Vejsa da im finansijski pomogne s preseljenjem, ali ne veruje se da on finansira čitav njihov boravak.

Hari je već godinama otuđen od svoje porodice, a odnosi su se pogoršali nakon što je odustao od svojih dužnosti i javno kritikovao članove u intervjuima i u svojim memoarima "Rezerva“. Od tada se sa svojim ocem sastao tek nekoliko puta, ali njegov brat Vilijam i njegova supruga Kejt Midlton navodno nisu otvoreni za pomirenje.

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