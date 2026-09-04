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Proslavljena nemačka glumica Nastasja Kinski stigla je na Zlatibor kao najveća inostrana zvezda ovogodišnjeg Nacionalnog festivala filma i televizije (NAFFIT), koji je okupio brojne predstavnike domaće i međunarodne kinematografije.

Naime, nemačka glumica igrala je jednu od epizodnih uloga u filmu „Spasitelj“ iz 1998. godine, koji je režirao Gaga Antonijević. Ratna drama sa Denisom Kvejdom u glavnoj ulozi prikazana je na više međunarodnih festivala i smatra se jednim od zapaženijih ostvarenja u rediteljevoj karijeri.

Foto: The Hollywood Archive / Avalon / Profimedia

Dolazak Kinski u Srbiju još jednom je podsetio na fascinantnu karijeru žene koja je svojevremeno bila jedan od najvećih zvezda svetske kinematografije. Međutim, iza njenog glamuroznog imidža decenijama se krila mnogo mračnija priča. Nastasja je pred kamere stala kao devojčica, a iskustva koja je tada stekla ostavila su dubok trag na njen život.

Detinjstvo uz oca kojeg je opisivala kao „ljudsko čudovište“

Nastasja je ćerka kontroverznog nemačkog glumca Klausa Kinskog, čije ime je ostalo upamćeno u istoriji filma, ali i po brojnim pričama o njegovom turbulentnom privatnom životu. Glumica je kasnije otvoreno govorila o teškom odrastanju i odnosu sa ocem. Kada je Klaus napustio porodicu, Nastasja je imala svega osam godina. Njegov odlazak za nju je, pored svega što je nosio, predstavljao i svojevrsno oslobađanje.

O odnosu sa ocem nije govorila blago. Decenijama kasnije izjavila je:

„Ne želim i ne bi trebalo da pričamo o mom ocu. Bio je monstruozan glumac i ljudsko čudovište.“

Njene reči dobile su dodatnu težinu kada je govorila o tome koliko je rano bila izložena svetu odraslih i filmskoj industriji.

Sa 13 godina pred kamerama

Nastasja je veoma mlada počela da radi kao model i glumica. Sa samo 13 godina pojavila se u filmu „Pogrešan potez“, a njeno pojavljivanje bez odeće u filmu kasnije je postalo jedno od iskustava zbog kojih je godinama želela da se ostvari promena. Glumica je kasnije govorila o tome da se kao tinejdžerka nije osećala dovoljno zaštićeno da bi mogla da se suprotstavi pritiscima filmske industrije.

„Kad bih imala nekoga da me zaštiti ili da sam se osećala sigurnije u sebe, ne bih prihvatila određene stvari, posebno golotinju. Sve me je to razdiralo iznutra“, rekla je za magazin „W“.

Nastasija Kinski Foto: EPA Yuri Kochetkov

Upravo zato je tokom godina pokušavala da se izbori da film bude povučen. Za nju to nije bilo samo pitanje jednog starog ostvarenja, već i pokušaj da ponovo uspostavi kontrolu nad nečim što se dogodilo kada je bila dete.

Od Mastrojanija do „Tese“

Uprkos traumatičnom početku, Nastasja je uspela da izgradi impresivnu međunarodnu karijeru. Njena lepota i neobična pojava brzo su privukle pažnju velikih imena evropske kinematografije. Tokom snimanja filma „Ostani kakav jesi“ 1978. godine upoznala je legendarnog italijanskog glumca Marčela Mastrojanija. Između njih se razvila kratka romansa, a Nastasja je tada još bila veoma mlada.

Saradnja sa Romanom Polanskim donela joj je jednu od najpoznatijih uloga. U njegovom filmu „Tesa“ igrala je glavnu junakinju, mladu ženu iz ruralne sredine čiji život obeležavaju ljubav, siromaštvo i društvene okolnosti. Godinama su kružile priče o njihovom odnosu, ali je Kinski kasnije negirala da je između njih bilo intimne veze.

Nastasija i Roman Polanski Foto: JOEL ROBINE / AFP / Profimedia

Njena karijera nastavila je da raste, a posebno su ostale upamćene njene uloge u filmovima „Pariz, Teksas“ i „Ljudi mačke“. Jedan od najpoznatijih trenutaka u karijeri dogodio se 1981. godine, kada ju je čuveni fotograf Ričard Avedon fotografisao za američko izdanje „Voga“. Na fotografiji je naga, dok joj je oko tela obmotan veliki burmanski piton. Snimak je izazvao ogromnu pažnju javnosti, a kasnije je postao i poster.

Nastasja je tada praktično dobila status seks-simbola. Ipak, paradoks njenog života bio je u tome što je njena javna slika bila zasnovana upravo na onome sa čim se privatno godinama borila – osećaju da su drugi ljudi imali previše kontrole nad njenim telom i izgledom.

Nastasija Kinski Foto: ETIENNE GEORGE / AFP / Profimedia

Ljubavi, deca i povlačenje od javnosti

Ni njen emotivni život nije bio bez turbulencija. Bila je udata za egipatskog reditelja Ibrahima Musu, sa kojim je dobila ćerku Sonju, dok iz braka sa američkim glumcem Vinsentom Spenom ima sina Aljošu. Kasnije je bila u vezi sa muzičkim producentom Kvinsijem Džonsom. Njihova veza trajala je od 1992. do 1995. godine, a dobili su ćerku Kenju.

Ipak, Nastasja je i tokom perioda najveće slave imala potrebu za privatnošću. Često se povlačila od javnosti, a sopstveni prostor i samoća predstavljali su joj način da se udalji od pritiska sveta koji ju je od najranijih dana posmatrao kroz objektiv kamere.

Kada je Klaus Kinski preminuo krajem novembra 1991. godine, na njegovu sahranu došao je samo njegov sin Nikolaj. Nastasja i njena sestra Paula nisu prisustvovale poslednjem oproštaju.

Godine nisu izbrisale ono što je doživela kao dete. I dok se danas na festivalima pojavljuje kao cenjena glumica sa velikom međunarodnom karijerom, njena životna priča ostaje mnogo složenija od slike nekadašnje holivudske lepotice.

Nastasja Kinski uspela je da izgradi ime koje je prevazišlo kontroverze njenog oca, ali je cenu odrastanja uz njega, kao i posledice prerane izloženosti filmskoj industriji, nosila mnogo duže nego što je javnost mogla da vidi.

(Kurir.rs/Najžena)

VIDEO: Nastasija Kinski stigla na Zlatibor