"Ne zanima me na čemu je, ali dajte i meni malo toga" Nikol Kidman sva u čipki zbunila fanove na premijeri filma sa Sandrom Bulok
- Nikol Kidman i Sandra Bulok promovišu 'Praktičnu magiju 2', a Kidman je na premijeri u Los Anđelesu privukla pažnju providnom crnom čipkastom haljinom Versace.
- Tokom intervjua za E! News delovala je zbunjujuće i spoticala se s odgovorima, pa su društvene mreže odmah preplavili komentari o njenom ponašanju.
Nikol Kidman i Sandra Bulok su u punom zamahu promovisanja svog novog filma "Praktična magija 2", nakon što je prvi film izašao pre gotovo 30 godina. Slavne glumice oduševljavaju svojim modnim odabirima na ovoj medijskoj turneji, a brojni ne mogu da se načude njihovom mladolikom izgledu.
Ipak, obožavatelji glumice Kidman dobro su se zabavili njenim poslednjim pojavljivanjem na crvenom tepihu premijere u Los Anđelesu, kada je izašao video njenog intervjua za E! News, a neki su primetili da se čudno ponašala.
Zvezda je na premijeru stigla u providnoj crnoj čipkastoj haljini Versace asimetričnog oblika i imala je zavodljiv izrez do butina koji je isticao njene zategnute noge, a s haljinom je uskladila i potpetice i ogrlicu pripijenu uz vrat. Bulok je uz nju nosila crnu dugu haljinu s otvorenim dekolteom i visokom kragnom.
U videu, koji su podelili na društvenim mrežama, 59-godišnju Kidman su pitali kog dizajnera nosi. Prvo je s reporterkom komentarisala kako njen izgled pomalo podseća na vešticu, u skladu s tematikom filma, a onda se pomalo spoticala s rečima: "U Londonu je bilo... čo, šik... a ovo je Versace. Zabavite se. Idemo da se zabavimo!" rekla je glumica.
Potom ju je novinarka upitala da li su na setu pile tekilu uz ponoćne margarite koje su pravile, što se videlo u jednoj od scena u trejleru za novi film, a Kidman je odgovorila: "Ne, ne", a kada je nastavila da je ispituje prvo nije razumela, a onda je dodala: "Morale smo da radimo. Kad radiš, znaš, to se zove gluma".
Korisnici društvenih mreža odmah su preplavili komentare, nazivajući glumicu "takvom ikonom", dajući joj pre svega komplimente: "Prelepa", "Haljina je odlična", "Super si i ti i cela priča", "Izgleda bolje nego ikad". Međutim, neki su primetili: "Ne zanima me na čemu je, ali dajte i meni malo toga", "Pretpostavljam da je Nik malo pospana ili stvarno na tim margaritama i tekilama", "Slatko, Nik je malo popila, odlična haljina", "Moj novi životni moto", napisao je jedan korisnik na njenu izjavu "Idemo da se zabavimo".
Video: Nikol Kidman sa tamnim obrvama