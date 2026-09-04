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Nikol Kidman i Sandra Bulok su u punom zamahu promovisanja svog novog filma "Praktična magija 2", nakon što je prvi film izašao pre gotovo 30 godina. Slavne glumice oduševljavaju svojim modnim odabirima na ovoj medijskoj turneji, a brojni ne mogu da se načude njihovom mladolikom izgledu.

Ipak, obožavatelji glumice Kidman dobro su se zabavili njenim poslednjim pojavljivanjem na crvenom tepihu premijere u Los Anđelesu, kada je izašao video njenog intervjua za E! News, a neki su primetili da se čudno ponašala.

Nikol Kidman i Sandra Bulok Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia

Zvezda je na premijeru stigla u providnoj crnoj čipkastoj haljini Versace asimetričnog oblika i imala je zavodljiv izrez do butina koji je isticao njene zategnute noge, a s haljinom je uskladila i potpetice i ogrlicu pripijenu uz vrat. Bulok je uz nju nosila crnu dugu haljinu s otvorenim dekolteom i visokom kragnom.

U videu, koji su podelili na društvenim mrežama, 59-godišnju Kidman su pitali kog dizajnera nosi. Prvo je s reporterkom komentarisala kako njen izgled pomalo podseća na vešticu, u skladu s tematikom filma, a onda se pomalo spoticala s rečima: "U Londonu je bilo... čo, šik... a ovo je Versace. Zabavite se. Idemo da se zabavimo!" rekla je glumica.

Nikol Kidman Foto: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Potom ju je novinarka upitala da li su na setu pile tekilu uz ponoćne margarite koje su pravile, što se videlo u jednoj od scena u trejleru za novi film, a Kidman je odgovorila: "Ne, ne", a kada je nastavila da je ispituje prvo nije razumela, a onda je dodala: "Morale smo da radimo. Kad radiš, znaš, to se zove gluma".

Korisnici društvenih mreža odmah su preplavili komentare, nazivajući glumicu "takvom ikonom", dajući joj pre svega komplimente: "Prelepa", "Haljina je odlična", "Super si i ti i cela priča", "Izgleda bolje nego ikad". Međutim, neki su primetili: "Ne zanima me na čemu je, ali dajte i meni malo toga", "Pretpostavljam da je Nik malo pospana ili stvarno na tim margaritama i tekilama", "Slatko, Nik je malo popila, odlična haljina", "Moj novi životni moto", napisao je jedan korisnik na njenu izjavu "Idemo da se zabavimo".

Video: Nikol Kidman sa tamnim obrvama