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Bred Pit smatra da postoji jedna stvar koju bi svi trebalo da znaju o Džordžu Kluniju: užasno pleše. Pitovu duhovitu poruku pročitala je glumica Lora Dern na otvaranju Filmskog festivala u Veneciji, gde je Kluniju uručen Zlatni lav za životno delo, piše People.

Bred Pit se našalio na Klunijev račun

Lora Dern je u sredu, 2. septembra, uručila 65-godišnjem Kluniju počasnu nagradu, a tokom svečanosti pročitala je i poruku koju mu je poslao njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Bred Pit.

U galeriji pogledajte fotografije Džordža Klunija s urućivanja nagrade za životno delo na Filmskom festivalu u Veneciji:

1/6 Vidi galeriju Džordž Kluni dobio Zlatnog lava na Filmskom festivalu u Veneciji Foto: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

"On može sve - da glumi, da producira, da se takmiči u bilo čemu, i u svemu je bolji od nas. Ali molim vas, ne puštajte ga na plesni podijum", poručio je Pit svom kolegi iz filma "Ocean's Eleven".

"On toga uopšte nije svestan. I sada taj tip iz Kentakija s čudnim hodom, taj ugledni gospodin koji se pojavi svaki put kad ne možete da dobijete Breda Pita - jer nema nagrade po koju on ne bi došao - dobija nagradu za životno delo? Zašto? Zašto uopšte volimo Džordža Klunija?" nastavila je Dern čitajući Pitovu poruku.

U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i Džordža Klunija:

1/6 Vidi galeriju Bred Pit i Džordž Kluni Foto: Beta Ap, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Eric Kowalsky / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"On je šarmer, zafrkant, altruista, glumac i sportista. Jedina osoba koju želite uz sebe kada nastane kriza. Otac, suprug, svetski čovek, borac za pravdu i... stvarno loš plesač", zaključio je Pit.

Priznanje za dugu i uspešnu karijeru

Džordž Kluni je u Veneciji bio i prošle godine, kada je tamo premijerno prikazan film "Jay Kelly", u kom takođe glumi Lora Dern. Kluni u filmu tumači glumca koji putuje Evropom uoči dodele nagrade kojom se odaje priznanje njegovoj karijeri.

Džordž Kluni dobija nagradu za životno delo Foto: Anthony Behar / Sipa USA / Profimedia

Kluni i Pit su upravo u Veneciji 2024. predstavili i svoj zajednički film "Wolfs". Bila je to njihova prva filmska saradnja nakon komedije "Spaliti nakon čitanja" (Burn After Reading) iz 2008. godine.

Dern se u govoru osvrnula na Klunijevu dugogodišnju karijeru glumca, reditelja i producenta. Podsetila je i da je jedan od samo troje ljudi koji su tokom karijere bili nominovani za Oskara u šest različitih kategorija.

Kluni je dosad osvojio dva Oskara. Prvog je dobio 2006. za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "Syriana", a drugog 2013. kao producent filma "Argo" reditelja Bena Afleka. Ukupno je osam puta bio nominovan za tu nagradu.

"On je čovek izuzetne ljudskosti i integriteta, neko ko je posvećen pomaganju drugima i istini. Uz sve to, oseća potrebu da priča priče. To su priče koje nas zabavljaju, ali i podstiču da budemo bolji, da tražimo dobrotu u sebi i drugima. Priče koje štite naše slobode i pozivaju na odgovornost", rekla je Dern.

"I dok se bavi svim tim stvarima - kao glumac, scenarista, reditelj, producent i aktivista - ujedno je i najbolji prijatelj kog možete imati i najduhovitija osoba koju ćete upoznati. I da, dvaput je proglašen najseksi muškarcem na svetu. Dvaput!" dodala je.

Video: Bred Pit