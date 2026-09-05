"Zašto uopšte on dobija nagradu za životno delo?" Bred Pit ismejao Džordža Klunija: "Molim vas, ne puštajte ga na plesni podijum"
- Bred Pit je u poruci pročitanjoj u Veneciji našalio da je Džordž Kluni sjajan u svemu, ali da ga ne treba puštati na plesni podijum jer užasno pleše.
- Kluni je dobio Zlatni lav za životno delo, a Lora Dern je podsetila na njegovu dugu karijeru, dva Oskara i retku nominaciju u šest različitih kategorija.
Bred Pit smatra da postoji jedna stvar koju bi svi trebalo da znaju o Džordžu Kluniju: užasno pleše. Pitovu duhovitu poruku pročitala je glumica Lora Dern na otvaranju Filmskog festivala u Veneciji, gde je Kluniju uručen Zlatni lav za životno delo, piše People.
Bred Pit se našalio na Klunijev račun
Lora Dern je u sredu, 2. septembra, uručila 65-godišnjem Kluniju počasnu nagradu, a tokom svečanosti pročitala je i poruku koju mu je poslao njegov dugogodišnji prijatelj i kolega Bred Pit.
U galeriji pogledajte fotografije Džordža Klunija s urućivanja nagrade za životno delo na Filmskom festivalu u Veneciji:
"On može sve - da glumi, da producira, da se takmiči u bilo čemu, i u svemu je bolji od nas. Ali molim vas, ne puštajte ga na plesni podijum", poručio je Pit svom kolegi iz filma "Ocean's Eleven".
"On toga uopšte nije svestan. I sada taj tip iz Kentakija s čudnim hodom, taj ugledni gospodin koji se pojavi svaki put kad ne možete da dobijete Breda Pita - jer nema nagrade po koju on ne bi došao - dobija nagradu za životno delo? Zašto? Zašto uopšte volimo Džordža Klunija?" nastavila je Dern čitajući Pitovu poruku.
U galeriji pogledajte fotografije Breda Pita i Džordža Klunija:
"On je šarmer, zafrkant, altruista, glumac i sportista. Jedina osoba koju želite uz sebe kada nastane kriza. Otac, suprug, svetski čovek, borac za pravdu i... stvarno loš plesač", zaključio je Pit.
Priznanje za dugu i uspešnu karijeru
Džordž Kluni je u Veneciji bio i prošle godine, kada je tamo premijerno prikazan film "Jay Kelly", u kom takođe glumi Lora Dern. Kluni u filmu tumači glumca koji putuje Evropom uoči dodele nagrade kojom se odaje priznanje njegovoj karijeri.
Kluni i Pit su upravo u Veneciji 2024. predstavili i svoj zajednički film "Wolfs". Bila je to njihova prva filmska saradnja nakon komedije "Spaliti nakon čitanja" (Burn After Reading) iz 2008. godine.
Dern se u govoru osvrnula na Klunijevu dugogodišnju karijeru glumca, reditelja i producenta. Podsetila je i da je jedan od samo troje ljudi koji su tokom karijere bili nominovani za Oskara u šest različitih kategorija.
Kluni je dosad osvojio dva Oskara. Prvog je dobio 2006. za najbolju sporednu mušku ulogu u filmu "Syriana", a drugog 2013. kao producent filma "Argo" reditelja Bena Afleka. Ukupno je osam puta bio nominovan za tu nagradu.
"On je čovek izuzetne ljudskosti i integriteta, neko ko je posvećen pomaganju drugima i istini. Uz sve to, oseća potrebu da priča priče. To su priče koje nas zabavljaju, ali i podstiču da budemo bolji, da tražimo dobrotu u sebi i drugima. Priče koje štite naše slobode i pozivaju na odgovornost", rekla je Dern.
"I dok se bavi svim tim stvarima - kao glumac, scenarista, reditelj, producent i aktivista - ujedno je i najbolji prijatelj kog možete imati i najduhovitija osoba koju ćete upoznati. I da, dvaput je proglašen najseksi muškarcem na svetu. Dvaput!" dodala je.
Video: Bred Pit