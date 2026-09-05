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Na samom Eurovision takmičenju gledalo ih je preko 130 miliona gledalaca iz celog sveta, dok je njihov hit „Kraj mene“ preslušalo oko 5 miliona ljudi na Spotify platformi. Različite verzije ove pesme na You Tube dostigle su 8 miliona pregleda, a sadržaji Lavine na Instagramu i Tik Toku dobili su 3 miliona lajkova.

Najnovija pesma Fall Apart snimljena je sa producentom Rhys Mayom koji je sarađivao sa legendarnim bendovima Muse, Bring Me The Horizon i Three Days Grace, a čiji su radovi u samom vrhu najviše strimovanih numera na svetu.

Video spot za singl „Fall Apart“ uradili su reditelj Jasmin Cvišić i direktor fotografije Džejlan Ibrahimović (dobitnik prestižne nagrade za najbolju kinematografiju na festivalu London Music Video Awards 2026).

Premijera nove pesme na striming servisima Spotify, DistoKid je već moguća a novi video spot na YouTubeu dostupan je od danas u podne:

Što se turneje tiče, ista počinje 15. septembra u Temišvaru - 17. septembra su u Banja Luci na Kastel Festu, 18. septembra u SKC Novi Sad, dok u subotu 19. septembra održavaju svoj veliki koncert u Luci Beograd. Samo dan kasnije, Lavina po prvi put nastupa u Zagrebu u Tvornici Kulture.

Grupa Lavina Foto: JOVANA MILOVANOVIC

Na ovim nastupima bend će ekskluzivno predstaviti i nove, do sada još neobjavljene pesme, kao i neke koje će prvi put izvesti uživo.

Na prvih sedam koncerata, uključujući Beograd, Novi Sad, Banja Luku i Zagreb, kao specijalni gosti grupe Lavina nastupiće Alexandra Capitanescu sa svojim bendom - nova mlada zvezda iz Rumunije, rođena 2003, koja je svojim singlovima „Choke Me“, „Heat“ i „Fuego“ osvojila Evropu i stekla preko 15 miliona preslušavanja na Spotifaju, te donela Rumuniji 3. mesto u finalu ovodišnjeg Eurosonga.

Lavina na Arsenal festu Foto: SKULLCHEEZ/JOVANA MILOVANOVIC

Koncert Lavine u Beogradu otvoriće grupa Nit iz Beograda, dok će u Oltenu u Švajcarskoj predgrupe biti Chaver iz Nemačke i Uncaved iz Švajcarske. U Talinu u Estoniji bendovi koji će nastupati pre Lavine su Bloody Fails (Finska) i Ampest (Estonija) kao i finski Numento, koji ce takođe otvoriti Lavinin koncert u Helsinkiju.

Za najveće poštovaoce benda Lavina biće organizovani susreti i potpisivanje memorabilije (meet and greet) na skoro svim koncertima, a detalji o tome biće objavljeni na društvenim mrežama izvođača neposredno pre održavanja istih.

Lavina Foto: SKULLCHEEZ/JOVANA MILOVANOVIC

Bend Lavina sačinjavaju: Luka Aranđelović - vokal, Pavle Samardžić - gitara, Andrija Cvetanović - gitara, Nikola Petrović – bass, Pavle Aranđelović - klavijature i Bojan Ilić – bubnjevi.

(Kurir.rs)

VIDEO: Bend Lavina o pebednici Evrovizije