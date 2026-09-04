Kejti Holms i Džejson Bard Jarmoski zajedno na javnom događaju nakon što su potvrdili vezu

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Kejti Holms dugo je privatni život držala daleko od društvenih mreža, ali je sada odlučila da napravi izuzetak. Glumica je emotivnom rođendanskom objavom praktično ozvaničila vezu sa njujorškim umetnikom Džejsonom Bardom Jarmoskim, sa kojim je tokom leta već nekoliko puta viđena u javnosti.

Povod za fotografiju bio je njegov rođendan. Holmsova je na Instagramu objavila kadar na kojem se njih dvoje nasmejani prislanjaju jedno uz drugo, dok u rukama drže mikrofone, pa sve deluje kao trenutak sa opuštenog karaoke slavlja. Glumica ga je zagrlila oko struka, a uz fotografiju je napisala:

- Srećan rođendan najboljem od najboljih... - poručila je uz emotikon srca.

U istoj objavi našla se i fotografija rođendanske torte osvetljene svećicama. Kejti je potom u Instagram priči pokazala još jedan trenutak sa proslave: Džejson je sedeo za stolom i gasio svećice dok su ga prijatelji bodrili, a ona je bila tik uz njega. Posle čestitki usledili su zagrljaj i nežan poljubac, čime je postalo jasno da više nemaju potrebu da svoj odnos kriju.

Od slučajnog susreta do prvog zajedničkog crvenog tepiha

Njihova priča počela je svega nekoliko meseci ranije. Prema pisanju američkih medija, Kejti i Džejson upoznali su se u junu na večeri tokom Tribeka festivala i brzo pronašli zajednički jezik. Oboje su vezani za umetnost, a izvori bliski glumici tvrdili su da je upravo njegova kreativnost bila jedna od stvari koje su je privukle.

Kejti Holms Foto: Berzane Nasser/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Već 10. jula fotografisani su kako se drže za ruke na projekciji filma „The Invite“ Olivije Vajld u Ist Hemptonu. Očevici su tada govorili da su delovali veoma prisno i opušteno, a tokom projekcije Kejti je u jednom trenutku naslonila glavu na njegovo rame. Nekoliko nedelja kasnije pojavili su se zajedno na večeri modne kuće Feragamo, dok su početkom avgusta prvi put zajedno prošetali zvaničnim crvenim tepihom na letnjoj gali Guild Halla.

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