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Nakon što su početkom nedelje objavljeni videi s US Opena i influenserki koje su prekidale tišine za vreme meča kako bi snimale videe za TikTok i fotografisale se, dve influenserke su objavile da su izbačene s turnira i da su im ukinute akreditacije.

Teniski turnir se poslednjih se godina profilisao u Njujorku kao mesto gde se ostvaruju saradnje, promovišu brendovi i stižu brojne zvezde, ali sve u određenim granicama, jer pravila na teniskom meču ipak postoje. Profesionalne teniserke poput Medison Kiz i Naomi Osake govorile su o sve češće nepredvidivom ponašanju na US Openu, a Osaka je poručila influenserima da poštuju sportski bonton, kako piše Mirror.

Naomi Osaka Foto: Fotonic / Alamy / Profimedia

Dve influenserke, Meg Redžis i Odri Jangens, bile su jedne od otprilike stotinu influensera kojima su izdate medijske akreditacije za ovogodišnji turnir. Teniski savez Sjedinjenih Država (USTA) inače je ove godine izdao gotovo dvostruko više akreditacija za kreatore sadržaja nego prošle godine.

Ali njih dve tvrde da nisu izbačene jer su bile glasne ili nisu poštovale pravila - akreditacije su im ukinute dva sata pre nego što je meč uopšte počeo, i to "samo" zato što su svoje propusnice objavile na Instagram storiju. Redžis i Jangens vode popularni nalog The VIP List s nekoliko stotina hiljada pratilaca na Instagramu i TikToku. Objavljujući da su stigle na US Open, htele su da se pohvale i kako dobro izgledaju na fotografijama na akreditacijama - očito greška koja ih je onda koštala propusnice.

Za TMZ su sve ispričale: "Sarađivale smo s jednim od naših omiljenih restorana na Openu. Idemo svake godine. Ogromne smo obožavateljke tenisa... konačno smo dobile i svoje akreditacije pa smo bile jako uzbuđene zbog njih, i imajte na umu, objavile smo svoje zgodne fotografije. Kao, očito ćemo objaviti akreditaciju. Uglavnom, objavljivale smo sve na svojim storijima, otišle u omiljeni restoran, pojele finu večeru s biftekom, pile čuveno piće ‘honey deuce‘, odlično smo se zabavljale. Nismo ni stigle do terena".

Onda su nastavile: "U roku od dva sata od našeg dolaska tamo, rečeno nam je da više ne možemo da koristimo svoje propusnice. Bile smo slomljenog srca i još uvek smo. Bukvalno su nam oduzeli akreditacije dva sata pre nego što smo uopšte mogle da vidimo meč. Pitale smo se kako se ovo dešava, a znamo da trenutno ima toliko viralnih priča o tome kako influenseri uništavaju US Open, a mi smo samo gledale svoja posla i pile piće u restoranu.Oduzeto nam je tek tako samo zato što smo htele da pokažemo kako dobro izgledamo...ovo je zapravo ne samo sramotno, već i poražavajuće".

U video razgovoru su poručile i da ne žele nikakvo izvinjenje od saveza, ali da žele svoje akreditacije nazad jer smatraju da nisu stvarale buku i ometale igru kao što su to drugi radili. Ali, prema Mirroru, ovo je zaista bio veliki propust influenserki, jer je bilo kojoj osobi koja na turniru ima medijsku akreditaciju strogo zabranjeno objavljivanje fizičkih ili digitalnih novinarskih akreditacija na internetu jer to stvara ozbiljne bezbednosne probleme i otvara vrata neovlašćenom pristupu.

To je praktično osnovno pravilo kod sportskih događaja, ali The VIP List devojke toga nisu bile svesne. "Nismo imale pojma da radimo nešto pogrešno objavljivanjem akreditacija, a da smo znale, ne bismo to uradile", poručile su.

Inače, ranije ove nedelje sudija je morao da reaguje usred meča između Naomi Osake i Anastasije Zaharove zbog influensera na tribinama koji su ometali meč.

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