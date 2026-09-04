Simon Leviev, poznat kao „varalica s Tindera“, koji je postao svetski poznat nakon Netflixovog dokumentarca

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Četiri godine nakon što je Netflixov dokumentarac „The Tinder Swindler“ njegovo ime učinio poznatim širom sveta, Simon Leviev ne samo da ne beži od nadimka „varalica s Tindera“, već je ozloglašenost odlučio da pretvori u posao. Dok žene koje su učestvovale u filmu i dalje govore o dugovima i posledicama odnosa sa njim, Leviev danas bez mnogo ustezanja priznaje da mu je upravo dokumentarac koji ga je razotkrio doneo novu vrstu popularnosti – i zaradu.

Foto: Printscreen/Instagram

U novom intervjuu za „The Times“ 35-godišnji Izraelac, rođen kao Šimon Hajut, gotovo da nije pokazao kajanje zbog priča koje su ga učinile jednim od najpoznatijih prevaranata sa aplikacija za upoznavanje. Netflixov film iz 2022. predstavio je svedočenja žena koje tvrde da ih je Leviev, predstavljajući se kao naslednik milijarderske porodice koja se bavi dijamantima, uvlačio u složenu mrežu laži i pozajmica. Prema procenama koje navodi „The Times“, ženama je na taj način navodno izvučeno oko sedam miliona funti.

Leviev, međutim, danas svoju globalnu prepoznatljivost posmatra sasvim drugačije.

- "Varalica s Tindera“ je najbolja stvar koja mi se ikada dogodila. Zovite me prevarantom, zovite me kako god želite. Nije me briga. Na kraju dana, smejem se na putu do banke - rekao je.

Simon Leviev, poznat kao „varalica s Tindera“, koji je postao svetski poznat nakon Netflixovog dokumentarca Foto: Printscreen/Instagram

Na pitanje o ženama koje su javno govorile da ih je finansijski uništio, ponovo nije pokazao naročitu empatiju.

- Drago mi je da vidim da im dobro ide. One zarađuju, a zarađujem i ja - poručio je.

Od lažnog naslednika dijamantskog carstva do Netflix zvezde

Leviev je godinama gradio imidž bogatog naslednika i sina izraelskog milijardera Leva Levieva, iako sa tom porodicom nema nikakve rodbinske veze. Ženama koje bi upoznao preko Tindera prikazivao je život privatnih aviona, luksuznih hotela i skupih putovanja, a potom bi, prema njihovim svedočenjima, tvrdio da mu je život ugrožen i da zbog bezbednosti ne može da koristi sopstvene račune.

Od njih bi tada tražio kreditne kartice, pozajmice ili novac, uz obećanje da će sve brzo vratiti. Priča je postala globalno poznata zahvaljujući Netflixu, ali Leviev nikada nije osuđen zbog slučajeva žena prikazanih u tom dokumentarcu. Ranije jeste osuđivan zbog prevare, falsifikovanja i krađe – u Finskoj, a potom i u Izraelu, gde je 2019. dobio kaznu od 15 meseci zatvora zbog ranijih krivičnih dela.

Pogledajte u galeriji još njegovih fotografija kojima je zaludeo žene:

1/5 Vidi galeriju Simon Leviev, poznat kao „varalica s Tindera“, koji je postao svetski poznat nakon Netflixovog dokumentarca Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Ironično, dokumentarac koji je trebalo da upozori žene na njegove metode otvorio mu je i potpuno novi prostor za zaradu. „The Times“ navodi da danas profitira od medijskih nastupa, personalizovanih video-poruka i različitih poslovnih projekata, dok čak planira i pokretanje sopstvene aplikacije za upoznavanje.

Dva meseca proveo u zatvoru u Gruziji

Njegov poslednji ozbiljan susret sa zakonom dogodio se u septembru 2025, kada je uhapšen na aerodromu u Batumiju na osnovu međunarodnog naloga povezanog sa nemačkim slučajem. Radilo se o navodnoj prevari vrednoj oko 50.000 evra, zbog koje mu je, da je izručen i osuđen, pretila višegodišnja zatvorska kazna.

Leviev je dva meseca proveo u zatvoru Kutaisi u Gruziji čekajući odluku o izručenju, ali su nemačke vlasti u novembru povukle zahtev i on je pušten bez uslova. Njegova advokatica tada je saopštila da je izašao bez kaucije, ograničenja putovanja ili drugih mera.

Sam Leviev kasnije je zatvorske uslove opisivao kao nehumane, tvrdeći da je gotovo čitav dan provodio zaključan u ćeliji sa još nekoliko muškaraca i da je tokom dva meseca drastično izgubio na težini.

Od tužbe odustala i prava porodica Leviev

Simon Leviev, poznat kao „varalica s Tindera“, koji je postao svetski poznat nakon Netflixovog dokumentarca Foto: Printscreen/Instagram

Ovog leta završen je još jedan dugogodišnji pravni spor. Članovi porodice izraelskog milijardera Leva Levieva, čijim se prezimenom Simon služio dok se predstavljao kao naslednik dijamantskog bogatstva, odlučili su da povuku privatnu krivičnu prijavu protiv njega nakon više od četiri godine postupka.

Sporazumom je predviđeno da se on ubuduće ne predstavlja ni direktno ni indirektno kao član porodice Leviev niti kao osoba povezana sa njihovim kompanijama. Advokat porodice naglasio je da povlačenje prijave ne predstavlja oslobađajuću presudu, već je na odluku uticalo i pitanje nadležnosti, budući da su se mnogi sporni događaji odigrali van Izraela.

Pernila Šeholm, jedna od žena koje su učestvovale u Netflixovom dokumentarcu Foto: Printscreen/Instagram

Sve to Leviev danas doživljava kao zatvaranje jednog poglavlja. Njegove žrtve, međutim, priču vide drugačije.

Pernila Šeholm, jedna od žena koje su učestvovale u Netflixovom dokumentarcu i koja tvrdi da je zbog njega izgubila više od 52.000 dolara, nakon njegovog izlaska iz gruzijskog zatvora rekla je da je razočarana što neće duže ostati iza rešetaka.

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