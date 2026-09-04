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Ledi Kiti Spenser godinama pažljivo odvaja javni život od onoga što se dešava iza zatvorenih vrata, zbog čega su fotografije njenog supruga i ćerke prava retkost na društvenim mrežama. Ovoga puta napravila je izuzetak i pokazala kako je porodica provela leto u Hamptonsima, a najviše pažnje privukli su nežni trenuci njenog 32 godine starijeg supruga Majkla Luisa i njihove trogodišnje ćerke Atene.

Tridesetpetogodišnja manekenka i nećaka pokojne princeze Dajane objavila je niz fotografija i snimaka sa porodičnog odmora u poznatom letovalištu na Long Ajlendu. Među njima je i prizor sa plaže na kojem 67-godišnji Luis drži ćerku u moru dok ih zapljuskuju talasi. „Najslađe leto u Hamptonsima“, napisala je Kiti uz objavu.

Retki prizori iz života porodice

Fotografije nisu bile glamurozan prikaz luksuznog odmora kakav bi se možda očekivao od jedne od najpoznatijih članica porodice Spenser. Naprotiv, Kiti je pokazala sasvim obične porodične trenutke koji su otkrili kako izgleda njihova svakodnevica daleko od svečanih događaja i modnih revija.

Mala Atena tako se na jednom od snimaka vidi u prodavnici dok povrće pažljivo stavlja u svoju korpu, na drugom zaliva vrt prepun žutog i narandžastog cveća, dok je Kiti zabeležila i trenutak kada devojčica crta po prozorima kuće u kojoj su boravili. Upravo su takvi prizori privukli pažnju jer Kiti veoma retko dopušta pratiocima da zavire u njen brak i porodični život.

Foto: Profimedia

Majkl Luis posebno se retko pojavljuje na njenom Instagramu. Britansko-južnoafrički biznismen i Kiti od početka veze uglavnom su izbegavali da svoj odnos pretvore u javni spektakl, uprkos velikom interesovanju koje ih prati zbog razlike u godinama i njenog poznatog prezimena.

Venčanje trajalo tri dana, a Kiti promenila pet haljina

Njih dvoje upoznali su se preko zajedničkih prijatelja 2018. godine, a veridba je usledila krajem 2019, pre nego što je početkom naredne godine postala javna. Venčali su se 24. jula 2021. godine u Vili Aldobrandini u Fraskatiju, nedaleko od Rima.

Pogledajte u galeriji još njenih fotografija:

1/6 Vidi galeriju Lejdi Kiti Spenser je bratanica princeze Dajane Foto: Syspeo / Sipa Press / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia, Cat Morley / Avalon / Profimedia

Svadbeno slavlje trajalo je tri dana i ostalo upamćeno kao jedno od raskošnijih venčanja visokog društva poslednjih godina. Kiti je tokom proslave promenila čak pet kreacija Dolče i Gabane napravljenih posebno za nju, a centralna venčanica bila je zatvorena čipkana toaleta viktorijanske inspiracije sa visokim okovratnikom i dugim rukavima. Modni kritičari primetili su da je pojedinim detaljima podsećala na venčanicu njene majke Viktorije Lokvud iz 1989. godine.

Ćerku su skoro godinu dana skrivali od javnosti

Još diskretniji bili su kada su postali roditelji. Atena je rođena 29. aprila 2023. godine, ali Kiti i Majkl vest nisu objavili neposredno nakon njenog rođenja. Javnost je za devojčicu saznala tek u martu 2024, kada je Kiti povodom britanskog Dana majki prvi put otkrila da je postala majka.

Kiti je najstarija ćerka Čarlsa Spensera, mlađeg brata princeze Dajane, i njegove prve supruge Viktorije Lokvud. Iako pripada jednoj od najpoznatijih britanskih aristokratskih porodica i godinama je prisutna u svetu mode, svoj brak i majčinstvo očigledno je odlučila da čuva daleko pažljivije od ostatka javnog života.

Video: Kejt Midlton pre udaje za princa Vilijama