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Glumica i rediteljka Olivija Vajld pokrenula je raspravu izjavama o botoksu, filerima i pritisku koji glumice osećaju kako bi što duže izgledale mladoliko.

Otkrila je da kao rediteljka sve teže pronalazi glumice koje zbog estetskih zahvata još uvek mogu normalno da pomeraju lice, no istovremeno je priznala da razume zašto im se podvrgavaju.

Gostujući u podkastu "The Run-Through with Vogue", Vajld je govorila o tome koliko Holivud teško prihvata starenje, posebno kada je reč o ženama. Kaže da se glumice nalaze u nezahvalnoj situaciji - od njih se očekuje da izgledaju mladoliko, ali i da zadrže mimiku koja im je potrebna za posao.

"Treba nam nešto bolje od botoksa"

"Zanimljivo je jer kao rediteljka sada stalno tražim glumice koje još uvek mogu da pomeraju lice, a to nije lako", rekla je Vajld. "Nije lako i ne krivim ih."

Olivija Vajld Foto: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Naglasila je da ni sama nije imuna na pritisak industrije te je sebe opisala kao "proizvod iste mašine". "Razumem ih", dodala je.

Umesto potpunog odbacivanja estetskih tretmana, Vajld se nada da će se u budućnosti pojaviti manje agresivne metode podmlađivanja koje neće toliko uticati na mimiku lica.

"Samo se molim da tehnologija omogući tretmane koji nisu toliko agresivni. Ima nečeg srednjovekovnog u svemu tome. Zar niko ne može smisliti nešto bolje od botoksa? Nešto zbog čega ne moramo da prolazimo kroz sve to? Jer bih radije koristila takvo nešto", rekla je.

"Lice je glumčev alat"

Spomenula je i koleginicu Oliviju Kolman, koja je ranije otvoreno govorila o korišćenju botoksa. "Mislim da je sjajno što više ljudi o tome govori. Sećam se kada sam čula Oliviju Kolman kako kaže: 'Volim botoks', i pomislila sam: 'Baš dobro.' Ako ona voli botoks, onda je to sasvim u redu."

Olivija Kolman Foto: Famous, Bang Media International / Alamy / Profimedia

Vajld smatra da je najveći problem u tome što glumcima za posao treba mimika, dok se istovremeno od njih očekuje da na crvenom tepihu izgledaju što mlađe.

"Problem za glumce je u tome što je lice vaš alat. Morate ga moći koristiti, a onda morate izaći na crveni tepih. Doživela sam da ljudi govore: 'Izgledaš staro, mrtvo i užasno.' I onda pomisliš: 'Dođavola! Pobedili ste!' Nemoguće je udovoljiti svima", rekla je.

Njene izjave nisu svima prijale

Komentari su ubrzo izazvali brojne reakcije na društvenim mrežama. Deo korisnika pohvalio je Vajld jer je otvoreno progovorila o pritisku kojem su glumice izložene, no drugi smatraju da je promašila srž problema.

Zamerili su joj što je kao moguće rešenje spomenula razvoj blažih estetskih tretmana umesto da se založi za promenu standarda prema kojima žene u Holivudu moraju što duže izgledati mladoliko. "Mislio sam da će prozvati Holivud zbog diskriminacije žena na osnovu starosti, a ona je umesto toga predložila blažu verziju botoksa", napisao je jedan korisnik na X-u.

Olivija Vajld i Penelope Kruz Foto: Printscreen/ YouTube/ Allure

"Možda biste mogli prestati da podržavate nerealne standarde lepote zbog kojih mlade žene, ali i muškarci, osećaju da moraju da ubrizgavaju razne stvari u lice i telo", poručio je drugi.

"Bila je tako blizu", kratko je komentarisao treći, dok je još jedan korisnik njeno razmišljanje sarkastično nazvao "fascinantnom logikom".

"Postoji nešto bolje od botoksa"

Mnogi su se posebno osvrnuli na njenu želju za novim tretmanom koji bi omogućio mladoliki izgled bez gubitka mimike. Smatraju da rešenje nije u novoj tehnologiji, nego u prihvatanju starenja i promeni standarda lepote.

"Postoji nešto bolje od botoksa. Zove se prihvatanje sebe i borba protiv standarda lepote koje Holivud nameće ženama", napisala je jedna osoba. Druga je dodala: "To 'nešto bolje' je rušenje se*sizma. To, i prihvatanje činjenice da ćemo svi ostariti i umreti."

Olivija Vajld, Met Gala 2023 Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Jedan korisnik istakao je da pritisak da izgledaju mladoliko osećaju i muškarci, ali smatra da su žene ipak mnogo više izložene takvim očekivanjima. "Muški glumci sigurno osećaju manji pritisak od glumica, ali pritisak da ostanu mladi ipak postoji", napisao je.

Predložili joj da priliku pruži manje poznatim glumicama

Deo korisnika osvrnuo se i na Vajldinu tvrdnju da kao rediteljka teško pronalazi glumice koje nisu izgubile mimiku zbog estetskih zahvata. Poručili su joj da bi mogla da angažuje manje poznate glumice koje nisu ništa radile na licu.

"Mogla bi pronaći toliko nepoznatih devojaka koje žele da glume i nisu ništa radile na licu", napisala je jedna osoba. "Ali danas svi žele poznata imena kako bi privukli publiku. Dajte priliku nepoznatim talentima."

Druga osoba predložila joj je da jednostavno angažuje mlađe i manje poznate glumice te kao primer navela Indi Navarete.

Neki ipak smatraju da je samo iskreno opisala Holivud

Bilo je i onih koji su stali u odbranu Vajld. Smatraju da ona nije nužno opravdavala postojeće standarde lepote, nego je samo opisala stvarnost filmske industrije i pritiske s kojima se glumice suočavaju.

"Mislim da je samo realna jer ti pritisci verovatno nikada neće potpuno nestati", napisao je jedan korisnik. "Prirodno starenje u toj industriji može značiti stvarne finansijske posledice jer dobijate manje uloga i manje pažnje."

(Kurir.rs/Najžena)

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