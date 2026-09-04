Glumica se udala za 32 godine starijeg, a izgleda kao milion dolara: Skinula se u minijaturni bikini, pokazala čime raspolaže!
- Marija Kundačina privukla je pažnju objavama u kupaćem kostimu, a mediji su isticali njenu prirodnu lepotu, figuru i samopouzdanje.
- Supruga je Nebojše Kundačine, od kog je mlađa 32 godine; upoznali su se dok je ona bila studentkinja glume, a vezu su kasnije krunisali brakom.
Marija Kundačina, mlada srpska glumica i supruga poznatog dramskog umetnika Nebojše Kundačine, privukla je veliku pažnju javnosti i domaćih medija nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima pozira u slobodnijem, letnjem izdanju.
Njeno pojavljivanje u kupaćem kostimu ubrzo je postalo glavna tema portala, koji su isticali njenu prirodnu lepotu, izvajanu figuru i samopouzdanje.
Interesovanje medija za Marijin izgled i objave često je dodatno naglašeno činjenicom da je u braku sa Nebojšom Kundačinom, od kog je mlađa 32 godine. Njihovo poznanstvo započelo je dok je Marija još bila studentkinja glume i imala zadatak da uradi intervju sa Nebojšom za potrebe studija.
Iz profesionalnog susreta rodile su se emocije, a par je ubrzo krunisao svoju vezu brakom. Uprkos čestim komentarima javnosti na račun razlike u godinama, oboje su uvek isticali da se na te predrasude ne obaziru, naglašavajući da su ih spojili umetnost, gluma i međusobno razumevanje.
Iako je medijski fokus neretko usmeren na njen privatni život i atraktivan izgled, Marija nastavlja da gradi svoju karijeru u pozorištu i na ekranu, ističući da joj je glumačka profesija uvek na prvom mestu, dok medijsku pažnju prihvata kao prateći deo javnog posla.
(Kurir.rs/Blic)
VIDEO: Nikola Kidman sa tamnim obrvama