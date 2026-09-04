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Marija Kundačina, mlada srpska glumica i supruga poznatog dramskog umetnika Nebojše Kundačine, privukla je veliku pažnju javnosti i domaćih medija nakon što je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima pozira u slobodnijem, letnjem izdanju.

Njeno pojavljivanje u kupaćem kostimu ubrzo je postalo glavna tema portala, koji su isticali njenu prirodnu lepotu, izvajanu figuru i samopouzdanje.

Interesovanje medija za Marijin izgled i objave često je dodatno naglašeno činjenicom da je u braku sa Nebojšom Kundačinom, od kog je mlađa 32 godine. Njihovo poznanstvo započelo je dok je Marija još bila studentkinja glume i imala zadatak da uradi intervju sa Nebojšom za potrebe studija.

1/7 Vidi galeriju Marija Kundačina Foto: Printscreen/Instagram/marijamajakundaciina

Iz profesionalnog susreta rodile su se emocije, a par je ubrzo krunisao svoju vezu brakom. Uprkos čestim komentarima javnosti na račun razlike u godinama, oboje su uvek isticali da se na te predrasude ne obaziru, naglašavajući da su ih spojili umetnost, gluma i međusobno razumevanje.

Iako je medijski fokus neretko usmeren na njen privatni život i atraktivan izgled, Marija nastavlja da gradi svoju karijeru u pozorištu i na ekranu, ističući da joj je glumačka profesija uvek na prvom mestu, dok medijsku pažnju prihvata kao prateći deo javnog posla.

(Kurir.rs/Blic)

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