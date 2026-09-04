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Anica Lazić i Lazar Ristovski venčali su se u tajnosti, a njihovoj ljubavi kumovala je Sofija Milošević. Nakon nekoliko godina ljubavne idile, par je vezu krunisao brakom. Potpuno neočekivano i u strogoj tajnosti par je izgovorio sudbonosno da.

Mlada glumica otkrila je pojedine detalje sa venčanja, te je pokazala i svoju burmu. Prsten je zasijao na njenoj ruci, a mora se priznati da se na njemu nije štedelo.

Anica Lazić
Burma Anice Lazić Foto: Anica Lazic/Instagram

 Na fotografijama sa venčanja ne vidi se Lazarova burma, te je moguće da mladoženja nije ljubitelj ovakve vrste obeležja ili nakita. 

Supružnici su na društvenim mrežama objavili zajedničke fotografije uz koje su otkrili da su sklopili brak.

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Foto: Anica Lazic/Instagram

"Upravo venčani", napisali su.

Ubrzo nakon ovih fotografija mlada glumica je na društvenim mrežama promenila i prezime te se sada potpisuje kao Anica Lazić Ristovski.

Ovako su Anica i Lazar izgledali na venčanju:

Lazar Ristovski i Anica Lazić venčali su se na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

Od prvog susreta se nisu razdvojili


Anica je ranije otkrila da je već pri prvom susretu sa Lazarom osetila snažnu povezanost. Njihova ljubavna priča nije počela dugim udvaranjem i kalkulacijama, već razgovorom koji je trajao satima.

Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu nema pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove morate se odazvati – rekla je glumica za magazin „Hello“.

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Anica Lazić na koncertu Rikija Martina. Izvor: Kurir