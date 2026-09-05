Slušaj vest

Glumica Anica Lazić ne prestaje da intrigira javnost odlukom da se uda za 39 godina starijeg koleguLazara Ristovskog. Nakon što su pre dva dana zvanično krunisali svoju vezu brakom, njihove objave na društvenim mrežama ponovo su došle u fokus, a jedna njena ranija poruka i dalje se ushićeno prepričava.

Naime, Anica je svojevremeno podelila duhoviti citat sa jedne stranice koji se odnosi na neodoljiv muški šarm i verosvetnost u braku: "Sad mi reče jedna gospođetina: 'Gospodine, udaljite se, previše dobro mirišete, a ja sam udata'"

Uz ovu objavu, glumica je dodala i svoj kratki komentar: "Gospođetina"

Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Kako se dogodio sudbonosni susret

Lazićeva je nedavno iznela manje poznate detalje o njihovom prvom susretu, ističući kako među njima nije bilo posrednika, osim više sile.

"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način".

Pogledajte u galeriji bračnog para Ristovski:

1/7 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić venčali su se na intimnoj ceremoniji daleko od očiju javnosti Foto: Printscreen/ Instagram/ sofijamilo

Borba sa internet nasiljem

Momenat kada je javnost saznala za njihovu emotivnu vezu doneo je mladoj glumici ogroman pritisak i veliku količinu stresa, zbog čega se, kako priznaje, suočila sa ozbiljnim negativnim komentarima na mrežama.

"Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam Internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci".

Pogledajte video: Anica Lazić na koncertu Rikija Martina