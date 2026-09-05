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Kai Tramp, devetnaestogodišnja unuka američkog predsednika Donalda Trampa, podelila je emotivne trenutke iz dana uoči odlaska na fakultet. U svom YouTube vlogu snimila je kako joj suze teku dok se priprema da se oprosti od porodice i prijatelja u Džupiteru na Floridi, pre preseljenja u Majami. Iako joj teško pada odlazak od najbližih, kaže da se raduje početku novog razdoblja života.

Težak oproštaj od najbližih

"Uopšte nisam emotivna osoba, pa mi je jako čudno što plačem", rekla je Kai dok je sedela u automobilu. Objasnila je da je u životu plakala tek nekoliko puta, a posebno joj je teško palo to što je morala da se oprosti od ljudi koje voli.

"Grozan je osećaj znati da večeras moram sa svima da se pozdravim", rekla je. Iako joj je rastanak teško pao, Kai je jasno dala do znanja da ne sumnja u odluku o odlasku na fakultet. Raduje se novom poglavlju i svesna je da je selidba od kuće deo odrastanja.

"Idem dalje, to se svima dešava. Vreme je za novi korak", rekla je. Kai se iz porodičnog doma u Džupiteru preselila kako bi započela studije na Univerzitetu u Majamiju. Tamo će, osim studiranja, igrati i za univerzitetki ženski golf tim.

Majka joj pomogla oko opremanja stana

U vlogu je pokazala i kako je izgledalo uređenje novog stana. U tome joj je pomogla majka Vanesa Tramp, sa kojom je obilazila prodavnice i kupovala sve što joj je potrebno za početak studentskog života.

"Potpuno sam iscrpljena od odlazaka u stan, stalnog vraćanja i prenošenja stvari. Provele smo sate kupujući sve što bi moglo da mi zatreba za stan i u pripremanju za ovo novo poglavlje studentskog života. Veoma sam zahvalna što je mama bila uz mene i sve to prošla sa mnom," napisala je Kai na Instagramu.

Dodala je i da je Vanesa tokom kupovine postala emotivna, što joj je dodatno otežalo čitav proces preseljenja.

Golf i dalje u prvom planu

Kai je završila srednju školu The Benjamin School na Floridi, a ranije je odlučila da nastavi školovanje na Univerzitetu u Majamiju, gde će igrati golf na univerzitetskom nivou. Golf joj je već godinama važan deo života. Počela je da igra kao dete, a nakon preseljenja na Floridu u 13. godini ozbiljnije se posvetila sportu. Tokom srednjoškolske karijere igrala je za školski tim, a dobila je i pozivnicu za nastup na LPGA turniru The Annika.

Deda kao veliki uzor

Kai je odrastala uz golf, a taj sport joj je dodatno približio i njen deda Donald Tramp, koji je i sam veliki ljubitelj golfa i vlasnik brojnih terena. Tramp je ranije sa ponosom govorio o veštinama svoje unuke.

"Često igram golf sa Kai i ona je fantastična igračica. Ona je 'scratch' igračica – igračica bez hendikepa – što je neverovatno. Mislim da će u bliskoj budućnosti biti još bolja. Ide joj jako dobro i pobeđuje u mnogo mečeva. Jednog dana će moći da pobedi i svog dedu, ali nisam siguran kada će to biti – možda tek za dugo vremena", izjavio je.

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